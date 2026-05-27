Vox pregunta si hay autorización para los rezos musulmanes multitudinarios en la vía pública

Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo va a preguntar en el próximo pleno si rezos musulmanes "masivos" que se habrían celebrado este miércoles en una zona pública de la capital de Asturias contaban con autorización municipal y qué actuaciones piensa adoptar el equipo de gobierno ante la ocupación de la vía pública.

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha dicho que existen imágenes grabadas han generado "preocupación y sorpresa" entre muchos vecinos, especialmente después de que el propio equipo de gobierno confirmase en comisión, que los rezos musulmanes que vienen realizándose habitualmente los viernes frente a la mezquita de la calle Catedrático Luis Sela Sampil "no disponen de permiso municipal, ni ha sido solicitada autorización alguna".

Desde Vox recuerdan que la ocupación de la vía pública está sujeta a normas y autorizaciones municipales para cualquier vecino, asociación o actividad', por lo que consideran que "no puede haber excepciones en una norma que exige autorización para cualquier concentración en la vía pública".

Vox preguntará, además, si el Ayuntamiento ha abierto algún expediente, si la Policía Local ha realizado actuaciones y qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal en el uso del espacio público.