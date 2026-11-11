Vox presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Oviedo para 2027

Archivo - Las concejalas de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta (Portavoz) y Alejandra González. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 2027 y solicita su devolución al considerar que "no responden a las necesidades reales de los ovetenses, reducen la inversión, mantienen la presión fiscal y perpetúan una gestión marcada por los anuncios incumplidos".

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha explicado que el proyecto "no está a la altura" y ha rechazado que crezcan los gastos estructurales mientras se recortan recursos destinados a las infraestructuras, a los barrios, a la zona rural y a los equipamientos de los vecinos. En este sentido, ha señalado que la propuesta del equipo de gobierno incrementa el gasto corriente y reduce la inversión real a 17 millones de euros, frente a previsiones iniciales superiores a 30 millones en 2026. Asimismo, ha recordado que en 2025 solo se ejecutó el 29,84% del capítulo de inversiones, dejando sin ejecutar más de 56 millones de euros, lo que a su juicio demuestra una "falta de planificación y de capacidad de gestión".

Peralta ha reclamado una reducción efectiva de la presión fiscal sobre familias, autónomos y empresas mediante una bajada del IBI y la revisión de bonificaciones tributarias. "La congelación de impuestos no es una política fiscal ambiciosa cuando mantiene la carga que ya soportan los ciudadanos tras subidas anteriores", ha advertido. Igualmente, ha solicitado revisar el gasto discrecional, citando los más de 2,1 millones de euros asignados a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, por considerarlo un importe "desproporcionado" respecto a las necesidades urgentes del municipio.

La enmienda plantea reorientar los recursos hacia la seguridad, la vivienda, la movilidad, la conservación de infraestructuras, el deporte, los barrios y el medio rural. Además, la portavoz ha criticado los 10,7 millones de euros que el Ayuntamiento aporta en convenios con el Principado de Asturias para competencias que no son propias, por lo que ha exigido que la administración autonómica asuma la totalidad de dicha financiación. Por todo ello, el grupo ha solicitado al Pleno el rechazo de las cuentas y la elaboración de un nuevo proyecto presupuestario.