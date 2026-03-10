Vox propone una "cuota cero real", menos burocracia y licencias automáticas para autónomos en Asturias

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox Asturias, Carolina López, ha reclamado este martes en la Junta General medidas urgentes para apoyar a los autónomos ante la "situación crítica" que atraviesan en la región. Entre sus propuestas figura "una cuota cero real", bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y transmisiones de negocios familiares, y que la Administración pague sus facturas en 15 días. Asimismo, ha pedido "reducir burocracia" y "licencias automáticas para la apertura de negocios".

"A lo largo de estos años hemos presentado diferentes iniciativas, tanto en los plenos como en las comisiones y también hemos preguntado por la situación de los autónomos, tanto al consejero de Ciencia como al propio presidente Adrián Barbón", ha recordado López, a quién el presidente del Principado instó en el útimo Pleno de la Junta General a presentar "propuestas concretas" para Asturias.

López ha señalado en rueda de prensa que "en la última década, Asturias ha perdido 6.300 autónomos, de los cuales casi 5.000 se han perdido desde que Adrián Barbón es presidente". Además, ha indicado que "el sector que más autónomos pierde es el sector del comercio, donde en Asturias se pierde 1,5 comercios al día".

"Vemos como el 81% de los autónomos dicen que han visto crecer sus gastos y un tercio ha visto como su actividad decrece en el último año", ha aseverado la portavoz de Vox, quien ha criticado que "desde la Administración hacen todo lo contrario que debería, porque siguen cargando con más impuestos, con más burocracia y más trabas al autónomo".

López ha planteado varias medidas de apoyo a los trabajadores autónomos con el objetivo de "facilitar la creación de empleo, generar riqueza y garantizar la supervivencia del tejido productivo asturiano".

Entre sus principales propuestas, Vox reclama la implantación de una "cuota cero real" para los autónomos y ampliar además esa "cuota cero" a casos de enfermedad por baja médica. "Están pagando por adelantado las cuotas y luego tienen que esperar a ver si hay presupuesto suficiente para recuperar algo", ha lamentado López.

Asimismo propone la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y transmisiones de negocios familiares, con el fin de facilitar el relevo generacional.

Defiende además que la Administración pague sus facturas en un plazo máximo de 15 días, al considerar que "los autónomos no tienen por qué esperar meses para cobrar por trabajos que ya han realizado y que les han supuesto tiempo y gastos".

Asimismo, apuesta por reducir la burocracia administrativa, incluyendo la implantación de licencias automáticas para la apertura de negocios. A juicio del partido, "hay cientos de locales cerrados por trabas normativas que impiden iniciar una actividad", una situación que, según advierten, "frena la generación de empleo y riqueza en Asturias".

López ha concluido advirtiendo que "sin autónomos no hay comercios, no hay economía, no hay empleo y no hay un futuro para Asturias", por lo que ha instado a "facilitar las cosas a los autónomos" para evitar que la región siga siendo "una región donde crece la nómina pública mientras el autónomo desaparece".