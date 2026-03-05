Vox propone incorporar la "perspectiva de familia" en todas las políticas del Principado

Archivo - Carolina López - EUROPA PRESS - Archivo

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha informado este jueves en Langreo de una iniciativa que se presentará a nivel autonómico y local, para incorporar la "perspectiva de familia" en todas las políticas públicas, planes y presupuestos de las instituciones asturianas, con el objetivo de situar a las familias "en el centro de la acción política y afrontar el grave problema demográfico que sufre Asturias".

Según ha explicado López, la iniciativa parte de la constatación de que la familia es "el principal espacio de afecto, cuidado, transmisión de valores y solidaridad intergeneracional", y constituye "el pilar básico sobre el que se sostiene cualquier sociedad estable".

Desde Vox consideran que esta realidad no se tiene en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas ni de evaluar el impacto de las decisiones de las administraciones.

López, que ha estado en Langreo acompañada de concejales de su partido, had icho que Asturias vive un "auténtico invierno demográfico" y ha lamentado que las políticas públicas sigan "ignorando" a las familias.

"Mientras el Gobierno regional dedica recursos a agendas ideológicas, las familias asturianas siguen afrontando en soledad el reto de tener hijos, conciliar o cuidar a mayores, sin que exista una estrategia real que las coloque en el centro de las políticas públicas", ha añadido López.

La propuesta de Vox plantea incorporar la perspectiva de familia en todas las decisiones del Gobierno, tanto a nivel autonómico como local, de manera que cada política pública tenga en cuenta su impacto en la natalidad, la conciliación y el bienestar familiar.

Asimismo, la iniciativa propone priorizar las medidas que favorezcan la natalidad, el cuidado de menores y mayores, y el arraigo de las familias en la región.

Entre las medidas recogidas en la PNL se incluyen tarifas superreducidas o gratuitas para familias numerosas en servicios públicos de conciliación, el impulso de políticas para facilitar la reincorporación laboral de las madres que han interrumpido su carrera profesional por la maternidad, o el desarrollo de medidas que favorezcan una verdadera conciliación entre vida laboral y familiar.

Vox propone que a nivel nacional se reduzca al máximo el IVA de los productos de primera infancia, poner en marcha un plan nacional de apoyo a la mujer embarazada y establecer incentivos fiscales para favorecer la contratación de madres recientes o de padres de familias numerosas.

Carolina López ha subrayado que "defender la familia no es una cuestión ideológica, sino "una cuestión de supervivencia para Asturias". "Sin natalidad, sin familias y sin relevo generacional, nuestra región seguirá perdiendo población, actividad económica y oportunidades para los jóvenes", ha advertido.