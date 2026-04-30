Vox se queda solo en la Junta General al intentar suprimir la atención sanitaria universal para inmigrantes

Archivo - La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco, durante un Pleno en la JGPA. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este jueves, de forma mayoritaria, la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox, que buscaba supeditar la atención sanitaria a la "prioridad nacional" y denunciaba el supuesto colapso del sistema debido a la inmigración ilegal. La iniciativa solo ha contado con el respaldo de sus proponentes, encontrándose con un frente común del resto de grupos, que han tildado la propuesta de "xenófoba", "inhumana" y carente de rigor técnico.

La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha defendido que la sanidad pública está "desmantelada" y que la asistencia universal a inmigrantes ilegales ha provocado un "derrumbe sanitario". Rouco ha calificado de "vergüenza" que se equiparen los derechos de quienes han contribuido durante décadas con los de quienes acaban de llegar, cifrando en un 135% el aumento del gasto farmacéutico para este colectivo en Asturias desde 2019. "Los españoles deben ser los primeros porque son prioridad nacional", ha afirmado.

La diputada del Partido Popular Pilar Fernández Pardo se ha desmarcado de la propuesta de Vox, centrando el foco en la "mala gestión y falta de planificación" del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo regional. Aunque ha reconocido que el sistema está "tensionado" y las listas de espera son "inasumibles", ha rechazado culpar a los inmigrantes. "El sistema está mal no por quienes vienen buscando una oportunidad, sino por el abandono político", ha afirmado.

El socialista Jacinto Braña ha Calificado la propuesta de "xenófoba, racista, clasista y carente de todo humanismo" y ha acusado a Vox de tergiversar deficiencias del sistema para culpar al origen de las personas. "Intentar achacar al origen de las personas unos fallos que no son tales es lo que la convierte en una proposición xenófoba", ha dicho.

Braña ha negado que el sistema esté colapsado, asegurando que ni siquiera en lo peor de la pandemia de la Covid-19 se llegó a ese punto gracias a los gobiernos progresistas

El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha caificado la "prioridad nacional" de Vox como una "prioridad nazi" y una "aberración democrática". Ha denunciado que el texto es una "iniciativa franquicia" redactada en Madrid que busca "enfrentar al penúltimo contra el último" mientras se oculta que la población extranjera sostiene el mercado laboral y el estado del bienestar.

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha calificado la iniciativa de "mensaje hediondo" y ha recordado que la atención universal es una cuestión de derechos humanos y de seguridad epidemiológica. "Los virus no piden el DNI", ha apuntado. Por su parte, Adrián Pumares (Foro) ha acusado a Vox de usar a la inmigración como "chivo expiatorio" para ocultar los verdaderos problemas de gestión, falta de profesionales y envejecimiento de la población.