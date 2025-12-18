Vox rechaza destinar 700.000 euros a cooperación internacional y pide priorizar las necesidades del municipio

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha votado en contra de la concesión de subvenciones de Cooperación al Desarrollo para los años 2025 y 2026, un paquete de ayudas que, según Vox, suma 700.000 euros de dinero público municipal destinado a proyectos a miles de kilómetros del concejo mientras "se abandonan las necesidades urgentes en Oviedo".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonsoles Peralta, ha explicado que no está en contra de ayudar a quienes lo necesitan, pero que considera que primero deben cubrirse las necesidades más urgentes en nuestro municipio.

"La realidad es que mientras el Ayuntamiento va a destinar dinero municipal a proyectos como la construcción y mejora de instalaciones agrícolas en África, la adquisición de vehículos para cooperativas en terceros países, la compra de maquinaria, animales, placas solares o equipamientos productivos, en Oviedo nos encontramos con instalaciones deportivas en un estado lamentable, falta de mantenimiento en los barrios, centros sociales deteriorados y decadencia en la zona rural", ha argumentado.

Ha añadido que se trata de proyectos con un claro "sesgo ideológico", en los que "hasta el suministro de agua debe realizarse con 'perspectiva de género', mientras aquí se piden sacrificios a los ovetenses".

La representante de Vox acusa al PP de asumir "sin complejos" la agenda ideológica de la izquierda, manteniendo estas partidas, "mientras sube impuestos, aplica tasas injustas y exige más esfuerzo a las familias y autónomos de Oviedo".

A su juicio, el dinero de los ovetenses debe destinarse primero a Oviedo. "La cooperación internacional no puede utilizarse como coartada moral para desatender las obligaciones de este equipo de gobierno, ni como excusa para seguir financiando políticas que nada tienen que ver con mejorar la vida diaria de los ovetenses", ha insistido.