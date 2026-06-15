Vox rechaza la ley LGTBI por considerarla "ideológica" e "invasiva" y anuncia una enmienda a la totalidad

El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové, ha anunciado este lunes la presentación de una enmienda a la totalidad proyecto de ley LGTBI impulsado por el Gobierno asturiano al considerar que se trata de una norma "innecesaria", "ideológica", "invasiva" y contraria a criterios científicos y jurídicos.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo, Jové ha comentado que el texto supone una "imposición ideológica" y ha asegurado que invade ambitos como la educación, la sanidad, el deporte, los medios de comunicación o la administración pública. Asimismo, ha criticado que la norma contemple planes y protocolos específicos para combatir la LGTBIfobia y promover la formación en esta materia entre distintos colectivos profesionales.

El parlamentario ha afirmado que la ley limita la libertad de expresión y la libertad de conciencia, al tiempo que ha cuestionado que reconozca, a su juicio, derechos diferenciados en ámbitos como el sanitario, el educativo o el laboral. También ha mostrado su rechazo a las disposiciones relativas a la contratación pública y a las subvenciones vinculadas al cumplimiento de medidas de igualdad y diversidad.

Jové ha asegurado que la futura ley no reconoce la objeción de conciencia de profesionales sanitarios y docentes y ha manifestado su oposición a las medidas que, según ha indicado, afectarían a los contenidos educativos relacionados con la diversidad sexual y de género.

Además, ha criticado las disposiciones relativas a los medios de comunicación y ha comentado que la futura norma podría derivar, a su juicio, en situaciones de "censura" y "autocensura" de contenidos.

Durante su intervención, el diputado ha señalado que el proyecto legislativo ha generado coincidencias entre Vox y sectores del feminismo críticos con la norma. En este sentido, ha afirmado que la ley "ha conseguido poner de acuerdo a las feministas con Vox" en el rechazo a algunos de sus contenidos.

Asimismo, ha avanzado que la derogación de la ley formará parte de las exigencias que Vox planteará al Partido Popular en una eventual negociación para la formación de gobierno tras las próximas elecciones autonómicas.