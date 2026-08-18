Vox rechaza las zonas tensionadas y apuesta por "más viviendas, menos impuestos y menos burocracia"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado la intención de Izquierda Unida de impulsar la declaración de zonas tensionadas en el concejo y ha contrapuesto a las políticas "intervencionistas de la izquierda" un modelo basado en aumentar la vivienda disponible, reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido de las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en la ciudad y ha defendido la necesidad de cambiar las políticas aplicadas hasta ahora.

"En Oviedo cada vez es más difícil acceder a una vivienda y por eso desde Vox proponemos cambiar esa receta de la izquierda que tanto daño nos ha hecho. Nuestra alternativa es clara, más vivienda, menos impuestos y menos burocracia", ha afirmado Peralta.

Desde Vox consideran que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar por facilitar que aumente la oferta en lugar de recurrir a una mayor intervención del mercado, como plantea Izquierda Unida.

Así Peralta ha indicado que lo que quieren es liberar suelo, agilizar las licencias y proteger a los propietarios frente al "intervencionismo" de Izquierda Unida. "Frente a quienes demasiadas veces complican el acceso a la vivienda con sus políticas, Vox propone soluciones para que vivir en Oviedo vuelva a ser posible", ha señalado.