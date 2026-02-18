Vox reclama información sobre el estudio geotécnico del campo de rugby

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESSS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclamará en la próxima Comisión de Urbanismo, explicaciones sobre el retraso en el proyecto del campo de rugby de Las Campas-Paniceres y exigirá que el estudio geotécnico se incorpore al expediente, ante las dudas sobre la viabilidad y el futuro de esta instalación deportiva.

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Oviedo, destaca que pese a haberse adjudicado en 2024 la redacción del proyecto básico y de ejecución del campo de rugby dividido en cinco lotes, "a estas alturas el proyecto ya debería estar entregado y revisándose por los técnicos municipales, y siguen sin respuestas claras del equipo de gobierno".

Peralta recuerda que el lote correspondiente al estudio geotécnico quedó desierto en primera instancia. "Posteriormente se nos aseguró que se contrataría y se remitiría a los adjudicatarios del proyecto, pero ese documento no aparece en ninguno de los expedientes, por lo que solicitamos tener acceso a él", dijo la portavoz de Vox.

Según información trasladada al grupo municipal de Vox, parece que los resultados del estudio geotécnico confirman una serie de dificultades en el terreno, con necesidad de actuaciones que encarecerían la futura ejecución del proyecto del campo de rugby, suponiendo un mayor coste que el previsto.