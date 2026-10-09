Vox reclama medidas concretas de seguridad en San Lázaro y Otero y más control sobre la gestión del albergue

Reunión de miembros de Vox Oviedo con vecinos de San Lázaro. - VOX

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este viernes al equipo de gobierno que concrete las actuaciones previstas en el plan de choque para los barrios de San Lázaro y Otero y establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas de seguridad y del funcionamiento de los recursos asistenciales de la zona. Además, ha propuesto exigir a la entidad gestora del albergue una memoria anual específica sobre este servicio.

Su portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha señalado que el documento elaborado por el Ayuntamiento reconoce problemas de suciedad, consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, conflictos vecinales e insultos y agresiones verbales a vecinos de distintas edades, incluidos menores.

"El alcalde conocía esta situación, al menos, desde la reunión celebrada el pasado 12 de mayo. Cinco meses después, queremos saber qué medidas se han puesto realmente en marcha, cuántos agentes se han destinado al barrio y qué resultados se están obteniendo", ha manifestado Peralta, quien ha añadido que los vecinos necesitan "soluciones, no una sucesión interminable de reuniones y estudios".

Vox considera acertada la propuesta de reforzar la presencia policial y los servicios de limpieza, aunque ha advertido de que el plan no concreta, según la formación, la dotación del dispositivo policial, sus horarios, el presupuesto de las actuaciones ni los objetivos que permitirán comprobar su eficacia.

Respecto al albergue, el grupo municipal ha cuestionado que el documento contemple una reunión con sus responsables para conocer la situación y establecer mecanismos de coordinación sin incorporar un diagnóstico previo elaborado por la entidad gestora.

"Si existe esa información, debería incorporarse al plan; y si no existe, hay que empezar a exigirla", ha sostenido la portavoz.

En este sentido, Vox ha propuesto que, en el marco del correspondiente instrumento de financiación municipal, se establezca la obligación de presentar una memoria anual específica del albergue, independiente de la memoria general de actividades de la entidad.

La formación plantea que este documento recoja datos de ocupación, personas atendidas, servicios prestados, incidencias, protocolos de actuación, coordinación con los servicios municipales, recursos económicos empleados y resultados de la intervención social, respetando la protección de los datos personales de los usuarios.

"Cuando una entidad recibe dinero público para prestar un servicio, el Ayuntamiento debe disponer de información suficiente para conocer cómo funciona, qué dificultades encuentra y qué resultados obtiene", ha defendido Peralta.

Asimismo, Vox ha cuestionado que el plan proponga retrasar el estudio comunitario hasta después del despliegue policial para evitar que la percepción inicial de inseguridad condicione las respuestas vecinales. La portavoz ha defendido la necesidad de conocer la situación de partida para comprobar posteriormente si las medidas funcionan.

Por último, el grupo municipal ha reclamado un calendario de ejecución, responsables definidos e indicadores objetivos que permitan evaluar la evolución de las incidencias, la eficacia de la vigilancia policial y las mejoras en la convivencia.