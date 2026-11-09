Vox reclama un parque infantil y una marquesina de autobús en La Mortera de Olloniego

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo presentará un ruego en la próxima comisión para solicitar la instalación de un parque infantil y una marquesina de autobús en La Mortera de Olloniego, tras recibir una petición vecinal respaldada por 68 firmas.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha reclamado al equipo de gobierno que los servicios técnicos estudien la viabilidad de habilitar el espacio de juegos aprovechando las obras de ampliación de un espacio público actualmente en ejecución o, en su defecto, en otro terreno municipal adecuado.

Según ha señalado Vox, estas obras fueron adjudicadas por 167.481 euros, IVA incluido, y contemplan ampliar la superficie de uso público en aproximadamente 175 metros cuadrados sobre terrenos municipales.

"Lo mínimo que debería hacer el Ayuntamiento es escuchar a los vecinos y estudiar si esa actuación puede aprovecharse para dotar al pueblo de un espacio infantil. No tiene ningún sentido invertir dinero público sin tener en cuenta las necesidades de quienes viven allí", ha manifestado Peralta.

El grupo municipal también solicitará que se tramite la colocación de una marquesina en la parada que, según explica, utilizan tanto el transporte escolar como los usuarios del transporte público. Los vecinos denuncian que la ausencia de esta instalación les obliga a esperar sin protección adecuada frente a la lluvia, el viento o el sol.

"No estamos hablando de grandes proyectos ni de inversiones millonarias, sino de algo tan elemental como que los niños tengan un lugar donde jugar y que los vecinos no tengan que esperar el autobús bajo la lluvia", ha señalado la portavoz.

Vox pedirá, además, que se informe a los vecinos del resultado de los estudios y que, si las actuaciones resultan viables, se establezcan plazos concretos para su ejecución.

Peralta ha defendido que los residentes de la zona rural tienen "el mismo derecho a disponer de servicios públicos dignos, espacios infantiles y unas instalaciones adecuadas para esperar el autobús" que el resto de los ovetenses.