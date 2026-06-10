Vox reclama al PP que aclare qué gestiones ha realizado con el Ministerio sobre la Ronda Norte de Oviedo

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OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo para conocer qué gestiones ha realizado el equipo de gobierno respecto a la Ronda Norte y para reclamar que esa infraestructura quede garantizada dentro de la futura revisión del Plan General de Ordenación.

Desde Vox recuerdan que la Ronda Norte es una infraestructura "imprescindible" para mejorar la movilidad de barrios como La Florida o Ciudad Naranco, que soportan desde hace años importantes problemas de tráfico y accesibilidad.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha dicho que son varios años escuchando "promesas, anuncios y declaraciones de intenciones", pero la realidad es que se sigue sin conocer un solo avance concreto que permita pensar que la Ronda Norte vaya a ejecutarse algún día.

La formación recuerda que el propio Ayuntamiento reconoció que desde las alegaciones presentadas en agosto de 2022 no había recibido respuesta alguna por parte del Ministerio, y ahora el Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado públicamente su rechazo a la infraestructura, dejando al equipo de gobierno del PP "completamente aislado" en esta reivindicación.

Por este motivo, Vox Oviedo ha solicitado conocer cuándo fue la última reunión mantenida con el Ministerio de Transportes, qué resultado tuvo y qué pasos se han dado para defender los intereses de Oviedo ante el Gobierno central.

Además, el grupo municipal ha registrado un ruego para que la futura revisión del Plan General contemple expresamente la reserva necesaria para la ejecución de la Ronda Norte o de cualquier alternativa viable que permita garantizar su futuro desarrollo.

"Lo que no se puede permitir es que la Ronda Norte desaparezca en la futura revisión de PGOU, y que el Partido Popular sigue utilizándola como reclamo electoral cada vez que se acercan unas elecciones", ha subrayado Peralta.

Desde la formación consideran "especialmente preocupante" que, mientras otras infraestructuras avanzan en Asturias, Oviedo continúe acumulando "décadas de retrasos" en una actuación para la vertebración de la ciudad.

"Los ovetenses merecen saber si el compromiso del Partido Popular con la Ronda Norte es real. Es hora de dejar de hablar y de empezar a demostrar con hechos, qué se está haciendo para conseguirla", concluye Sonsoles.