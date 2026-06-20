Vox reclama reabrir la pasarela peatonal entre Marcelino Suárez y La Argañosa

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la próxima Comisión de Urbanismo la situación de la pasarela peatonal que conecta las calles Marcelino Suárez y La Argañosa, cerrada desde hace años y cuya clausura continúa afectando a vecinos de los barrios de Vallobín, Ciudad Naranco y La Argañosa.

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, ha denunciado este sábado que la falta de uso de la infraestructura constituye un ejemplo de las dificultades de las distintas administraciones para resolver problemas que, según ha señalado, se prolongan en el tiempo sin una solución definitiva.

Peralta ha afirmado que los vecinos llevan años recibiendo anuncios y promesas sobre la reapertura de la pasarela sin que se hayan materializado avances efectivos y ha lamentado que una conexión que considera fundamental para los desplazamientos diarios permanezca cerrada.

Desde Vox han señalado que la clausura obliga a realizar recorridos alternativos para comunicar distintos barrios de la ciudad, una situación que, según sostienen, afecta especialmente a personas mayores, familias con niños y vecinos con movilidad reducida.

Asimismo, la formación ha advertido del deterioro que presenta el entorno de la infraestructura y ha apuntado a deficiencias en materia de limpieza, mantenimiento, iluminación y seguridad.

Aunque ha reconocido que ADIF y el Gobierno central tienen competencias directas sobre la infraestructura ferroviaria, Peralta ha considerado que el Ayuntamiento de Oviedo debe asumir un papel más activo en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, Vox preguntará en la Comisión de Urbanismo qué actuaciones ha realizado el Consistorio para mejorar las condiciones de los accesos a la pasarela y qué gestiones ha llevado a cabo ante ADIF, el Ministerio de Transportes y el Principado de Asturias para recuperar esta conexión peatonal.

Además, el grupo municipal solicitará la creación de una mesa de trabajo con participación de las administraciones implicadas y de las asociaciones vecinales afectadas para establecer una hoja de ruta y un calendario de actuaciones que permitan resolver una situación que, según denuncian, se prolonga desde hace años.

Peralta ha concluido reclamando soluciones concretas para los vecinos afectados y ha pedido que las administraciones asuman responsabilidades para desbloquear la situación.