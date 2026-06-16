Vox reclama la reparación del pavimento de las calles Seminario, Cardenal Ingüanzo y Prao Picón

Oviedo.- Vox critica el "triunfalismo" del Ayuntamiento tras la Junta de Seguridad - VOX OVIEDO

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo va a presentar un ruego en la próxima Comisión de Urbanismo, para trasladar el malestar de la Asociación de Vecinos Cuatro Calles del Picón, que reclaman una actuación inmediata para arreglar el pavimento de las calles Seminario, Cardenal Ingüanzo y Prao Picón, además de retirar o sustituir los postes de madera deteriorados existentes en la zona, al considerar que ofrecen una imagen "lamentable" y poco acorde con el entorno urbano.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, señala que si se tiene en cuenta la normativa de accesibilidad y al contrato municipal de conservación y mantenimiento del viario las aceras deben reunir unas condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y dignidad urbana y recuerda que el Ayuntamiento dispone de un contrato vigente para la reparación y reposición de aceras, calzadas y áreas peatonales.

El grupo municipal solicita que se proceda de forma urgente a la reparación y acondicionamiento del acerado de las tres calles citadas.

Desde Vox también piden que las compañías responsables de los postes de madera, los retiren o sustituyan por elementos más estéticos y acordes al entorno porque pueden generar problemas de seguridad.