Vox responsabiliza al Gobierno de Barbón del deterioro de la sanidad asturiana por las listas de espera

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, interviene en el el Pleno Municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General Sara Álvarez Rouco ha responsabilizado este jueves al Gobierno de Adrián Barbón del deterioro de la sanidad pública asturiana tras conocerse los últimos datos sobre listas de espera.

Para la parlamentaria, la situación actual "es la consecuencia directa del desastre de gestión que viene desarrollando la Consejería de Salud durante años". "Tantos planes anunciados y tantas promesas, pero la realidad es que todo va a peor", ha afirmado.

Rouco ha criticado además que tanto profesionales sanitarios como pacientes "están hartos de una situación insostenible", aunque ha advertido de que "la peor parte siempre se la llevan los enfermos". "Las listas de espera siguen creciendo y ya hay 178.141 personas en alguna lista sanitaria. Es una cifra vergonzosa que lleva claramente la firma de los gobiernos socialistas", ha señalado.

La diputada ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico "sea incapaz de garantizar un funcionamiento digno de uno de los pilares fundamentales del sistema público" y ha insistido en la necesidad de "un cambio profundo en la gestión sanitaria", aunque en su opinión, "el Gobierno de Barbón ha demostrado estar completamente incapacitado para afrontar cualquier tipo de transformación".