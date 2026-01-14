Vox tacha el plan de Sánchez, 'Tierra Joven', de "copia del fallido Banco de Tierras" y "nuevo engaño al campo"

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz parlamentaria, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha criticado este miércoles el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la puesta en marcha de la plataforma nacional 'Tierra Joven', al considerar que se trata de una medida ya existente en Asturias y "sin resultados reales". La formación sostiene que el Ejecutivo utiliza esta iniciativa "como cortina de humo" para ocultar las consecuencias del acuerdo con Mercosur en el sector primario.

López ha calificado el plan de "lamentable y vergonzoso intento de Sánchez para tapar su apoyo al acuerdo Mercosur y su traición al sector primario". Según ha explicado, la propuesta "es una copia del fallido Banco de Tierras asturiano", en el que se enmarca la plataforma Arrendalia, operativa desde 2022, pero que "no ha formalizado ningún contrato de arrendamiento en tres años".

La diputada ha señalado que el problema del relevo generacional en el campo "no se soluciona con más plataformas, sino con condiciones reales de rentabilidad". En este sentido, critica que el Gobierno "permita la entrada masiva de productos extranjeros producidos sin las exigencias normativas que soporta el campo español".

López ha reprochado además que los recursos destinados al Banco de Tierras "se concentren en gasto de personal afín al PSOE", y afirma que el plan 'Tierra Joven' repite los mismos errores. "No se puede decir que se defiende al campo mientras se impulsa más burocracia y competencia desleal".

Por último, Vox Asturias insiste en que el relevo generacional "solo será posible con rentabilidad, menos intervencionismo y el fin de las políticas que ahogan al sector primario".