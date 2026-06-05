Vox ve "claramente inconstitucional" que el Principado pueda intervenir en la compra de viviendas en zonas tensionadas

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha rechazado este viernes la intención del Gobierno asturiano de introducir el derecho de tanteo y retracto a favor del Principado sobre determinados inmuebles dentro del proyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), una medida que considera "claramente inconstitucional" y que, a su juicio, supondrá una reducción de la inversión inmobiliaria y de la oferta de vivienda.

En una rueda de prensa convocada tras el anuncio realizado este jueves por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, Jové ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar políticas que "van en contra del interés de los asturianos" y que, según ha afirmado, dificultarán la ampliación del parque residencial.

El parlamentario de Vox ha enmarcado la iniciativa dentro de las medidas impulsadas por el Principado en materia de vivienda, junto con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. A este respecto, ha criticado los informes empleados para justificar dichas declaraciones y ha cuestionado la metodología utilizada para determinar las áreas afectadas.

COMPRA DE VIVIENDAS EN ZONAS TENSIONADAS

Respecto al derecho de tanteo y retracto anunciado por el Gobierno autonómico, Jové ha señalado que permitiría a la Administración subrogarse en determinadas operaciones de compraventa de viviendas, edificios o solares ubicados en zonas declaradas tensionadas o en áreas turísticas protegidas.

Según ha argumentado, la medida supondría un debilitamiento del derecho de propiedad y podría generar inseguridad jurídica entre los propietarios e inversores. "Esto va en contra de la posibilidad de ofertar o de ampliar el parque de vivienda y, por lo tanto, va en la dirección contraria a la que debiera para revertir o solucionar los problemas de carestía y falta de oferta de vivienda en Asturias", ha sostenido.

Jové ha advertido además de que la iniciativa podría acabar siendo recurrida ante los tribunales. "Esto acabará en los tribunales y evidentemente será muy dañino para todos los asturianos", ha señalado.

En el plano económico, el diputado de Vox ha considerado que la posibilidad de que el Principado ejercite derechos de adquisición preferente sobre determinados inmuebles desincentivará la llegada de capital privado para la rehabilitación y puesta en el mercado de viviendas. "Va a tener un impacto muy negativo en la atracción de inversiones", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en duda la capacidad presupuestaria del Gobierno asturiano para desarrollar esta política. En este sentido, ha recordado que los presupuestos autonómicos ya contemplaban partidas destinadas al ejercicio de derechos de retracto en viviendas protegidas y a la adquisición de vivienda libre, aunque, según ha indicado, dichas cuantías se han reducido en las cuentas más recientes.

Preguntado por la posibilidad de que la iniviativa llegue a aprobarse durante la presente legislatura, Jové ha señalado que la tramitación de la ley será compleja y ha confiado en que no llegue a culminarse. No obstante, ha asegurado que, si finalmente sale adelante, Vox la incluirá en su listado de normas que considera necesario derogar en el futuro y que planea entregar al PP.