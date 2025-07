Vox ve "descoordinación e incopetencia" local y regional en el Centro de Salud cerrado de La Manjoya

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este martes del "enésimo episodio de descoordinación, incompetencia y desprecio institucional que padecen los vecinos de La Manjoya, cuyo Centro de Salud sigue sin abrir después de más de siete años de promesas incumplidas".

Vox recuerda que se trata de un edificio rehabilitado, una inversión ya ejecutada y dos administraciones -Ayuntamiento de Oviedo y Principado- "más preocupadas por echarse la culpa mutuamente que por dar soluciones reales", según comenta Sonsoles Peralta.

"Los vecinos vuelven a pagar las consecuencias de la dejadez de PP y PSOE", asegura, ya que "mientras el gobierno socialcomunista de Barbón afirma no poder hacer nada hasta no tener la cesión y el gobierno municipal del PP afirma que tras la aceptación que se hizo de la futura de la cesión el Principado puede comenzar a trabajar, los ciudadanos siguen teniendo que ser atendidos en barracones. Esta es la realidad de quienes viven en barrios a los que nadie quiere mirar si no hay foto o campaña electoral".

Para la edil del Vox "PP y PSOE convierten la gestión pública en una pelea de titulares mientras los vecinos esperan, se frustran y pierden la confianza en sus instituciones". Por eso, desde Vox Oviedo exigen al PP de Alfredo Canteli que formalice de inmediato la cesión del inmueble al Principado y al Gobierno regional que deje de poner excusas y dote cuanto antes al edificio del equipamiento necesario.

"No es aceptable que una instalación sanitaria ya construida lleve meses cerrada por burocracia y desinterés. Porque para nosotros la política no va de excusas, va de soluciones. Y porque los ovetenses merecen mucho más que este espectáculo bochornoso entre administraciones que ya no representan a nadie", concluye Sonsoles Peralta.