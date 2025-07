Vox ve "falta de transparencia" entorno al proyecto del parking del Campillín

Reclama al PP "que deje de improvisar y que abandone la sumisión a las políticas de la izquierda disfrazadas de sostenibilidad" OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha expresado su "preocupación" ante la "falta de transparencia" que rodea al proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en El Campillín y advierte que esta infraestructura es una consecuencia directa de la imposición de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En los últimos días se han iniciado trabajos geotécnicos en la zona, pero para Peralta el Ayuntamiento "aún no ha informado de manera clara, ni a los vecinos ni a los grupos políticos sobre el alcance real de la actuación ni sobre las motivaciones que la justifican". "Una vez más, nos encontramos ante un gobierno que toma decisiones sin estudios previos que las justifiquen, sin planificación, dando palos de ciego y avanzando en decisiones que deberían estar condicionadas por dos documentos clave: el Plan de Movilidad y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana", ha afirmado.

"En lugar de esperar a tener un modelo de ciudad claro, se lanza un proyecto que puede condicionar el futuro urbanístico y de movilidad de todo el municipio", añade.

La reunión mantenida entre el alcalde, Alfredo Canteli, y representantes de la plataforma 'El Campillín no se toca' y de la asociación Oviedo Redondo ha puesto de manifiesto "lo que desde Vox venimos advirtiendo: Ni hay información clara sobre los impactos en el subsuelo, ni hay consenso vecinal, ni hay una planificación coherente. Se habla de una plaza de hormigón y de talar árboles que luego serán sustituidos, de más tráfico en calles escolares y de pérdida de aparcamiento en superficie para los vecinos. Todo ello sin un estudio que avale la necesidad del aparcamiento y que justifique esta decisión", indica Peralta.

La edil de Vox Oviedo exige que "se aclare de inmediato" cuál es el objetivo de este aparcamiento. "Si se trata de un parking disuasorio vinculado a la Zona de Bajas Emisiones, su ubicación es un completo sinsentido, pues no se sitúa en un acceso externo a la ciudad, sino en pleno casco urbano. Si por el contrario se plantea como una solución a la falta de plazas de residentes, debe acreditarse técnicamente esa necesidad y explicarse por qué se ha elegido este emplazamiento y no otro".

"La realidad -continúa Peralta- es que si no existiera la imposición ideológica de la ZBE, no estaríamos hablando de este aparcamiento", ha señalado Peralta. "La ZBE no responde a una necesidad real de Oviedo, sino a una agenda política que encarece la vida de los ovetenses, restringe su libertad de movimiento y obliga a reordenar la ciudad en función de una norma impuesta desde Madrid. Si VOX gobernara no habría ZBE y, por tanto, no habría necesidad de construir este parking, ni de destinar más recursos públicos a maquillar los efectos de una política municipal que va en contra de los intereses y de las necesidades urgentes de los ciudadanos".

Además, según la edil de Vox los estudios existentes "desmienten que haya una carencia de plazas de aparcamiento subterráneo. Oviedo cuenta con más de 16.000 plazas, de las cuales más de 11.000 son subterráneas. En la almendra central hay 9.163 plazas disponibles frente a una demanda estimada de 7.200. "El problema, por tanto, no es de número de plazas, sino de gestión y de precios. Son las plazas en superficie las más saturadas, no porque falten alternativas, sino porque son más económicas y están en mayor medida ocupadas por residentes", asegura la concejal.

Con todo ello, Vox Oviedo reclama al equipo de gobierno del PP "que deje de improvisar, que abandone la sumisión a las políticas de la izquierda disfrazadas de sostenibilidad y que se centre en ofrecer soluciones reales y no en crear y provocar problemas nuevos y conflictos con los vecinos. Oviedo necesita libertad, sentido común y planificación seria, no más imposiciones ideológicas que nadie ha pedido", ha concluido Sonsoles Peralta.