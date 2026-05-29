Vox ve "inaceptable" que Canteli considere como logro la venta de 2 de las 33 parcelas de Olloniego

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha señalado este viernes que la venta de sólo dos, de las 33 parcelas, del Parque Empresarial de Olloniego desde marzo de 2025, no puede presentarse como un logro del equipo de gobierno, y acusa al alcalde de "propaganda" al intentar vender como éxito, una operación que, a su juicio, no convierte a Oviedo en una ciudad atractiva para nuevas empresas.

La Portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha asegurado que "el alcalde oculta, una vez más, a los ovetenses la realidad, que Oviedo dista mucho de ser una ciudad de oportunidades para empresas que quieran asentarse, generar empleo y reactivar la economía del sector empresarial".

Recuerda que, tras aprobarse en marzo de 2025 los pliegos para vender las 33 parcelas vacías del Parque Empresarial, se han sucedido tres fases de licitación: una primera con la venta de una parcela a Automóviles Oviedo, una segunda adjudicada a Nakron Stud SL y una tercera que pone a disposición las 30 parcelas restantes.

"En un año se han enajenado 2 parcelas; ¿Se puede considerar esto un éxito para la inversión empresarial en Oviedo?; ¿Cuántos años se tardará en vender las otras 30 restantes?; ¿15 más?", ha planteado la portavoz de Vox.

Según Vox ya existían empresas interesadas en implantarse en Olloniego, pero que estaban a la espera de una adecuación de los precios del mercado actual, y critica que se mantenga vigente una tasación cuya validez, según recuerdan, era de seis meses.

Así Peralta ha asegurado que su grupo se pregunta por cuánto más tiempo se va a mantener como válida esta tasación, sabiendo que, restan por enajenar más de 31 parcelas y que lo más probable es que se tarde años para poder vender al menos un tercio de los solares.

"Lo que no vamos a permitir es que los solares se vendan a un precio por debajo de su valor real y que el PP infravalore el escaso suelo industrial disponible en Oviedo", concluye Sonsoles, que pide rigor, ajuste a precios de mercado y una nueva tasación en las próximas fases de licitación.