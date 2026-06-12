Vox ve "incertidumbres" en la candidatura a Capital Europea de la Cultura y critica retrasos en proyectos clave

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este viernes de que el plan para la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 "se sustenta en incertidumbres", y ha criticado los retrasos y problemas administrativos que, a su juicio, afectan a varios de los proyectos clave impulsados por el equipo de gobierno del PP.

Peralta ha advertido de que la propuesta municipal presenta "retrasos, recursos e incertidumbres" a cinco meses de la visita del panel de expertos, y ha cuestionado que se esté trasladando en Europa una imagen que no se corresponde con la situación real de los proyectos.

Así, ha señalado que la transformación de La Vega, uno de los ejes centrales de la candidatura, se encuentra actualmente afectada por la suspensión cautelar del concurso de ideas por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Según Peralta, este hecho evidencia que uno de los pilares del proyecto "sigue atrapado en problemas administrativos y jurídicos".

Considera que esta situación refleja una gestión basada en "la propaganda" y en la presentación de proyectos futuros cuya ejecución no está garantizada. En este sentido, también han mencionado el proyecto Kuivi, que, según la formación, continúa sin contar con licencias y presenta expedientes abiertos.

Peralta ha mostrado su preocupación por que estas circunstancias se produzcan tras la inversión de recursos públicos en la candidatura y ha afirmado que "la distancia entre la propaganda y la realidad empieza a ser demasiado grande".

Con todo, la edil ha asegurado que apoya que Oviedo opte a la Capitalidad Cultural, pero ha reclamado que la candidatura se base en "hechos y no en promesas".