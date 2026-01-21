Vuelca otro camión en Carreño, el tercero este miércoles en Asturias

Vuelco de un camión - SEPA

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna ha volcado este miércoles por la tarde en la autovía A-8 a la altura de Carreño. El conductor ha resultado ileso. Se trata del tercer camión que sufre un vuelco este miércoles en Asturias, después de los siniestros de otro vehículo similar a primera hora por el viento también en la A-8 y de otro camión en Podes (Gozón), a primera hora de la tarde.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el camión cisterna que volcó en la tarde en la A-8 lo hizo en el punto kilométrico 3,94, en sentido Cantabria.

Hasta el lugar se desplazaron siete bomberos del parque de Avilés. Realizaron tareas de seguridad y ayudaron al conductor a salir de la cabina.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.45 horas. Los bomberos se retiraron del lugar a las 18.36 horas. Profesionales sanitarios fueron al lugar y examinaron al conductor, dándole el alta en el momento.