El vuelco de un turismo tras una colisión en la A-8, en Corvera, deja dos heridos y retenciones

Accidente de tráfico esta tarde en la A-8. - SEPA

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este miércoles en un accidente en la autovía A-8, a la altura del concejo de Corvera, al producirse una colisión por alcance entre dos turismos que ha provocado el vuelco de uno de los vehículos y retenciones de hasta tres kilómetros.

Según han informado la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 17.30 horas en el kilómetro 408 de la citada vía en sentido Galicia. A consecuencia del impacto, uno de los coches implicados quedó volcado sobre la calzada.

El siniestro obligó a mantener cortada al tráfico la autovía en sentido Galicia hasta las 18.00 horas, momento en el que se procedió a la apertura de uno de los carriles a la circulación. La interrupción del tráfico ha generado retenciones que han alcanzado el kilómetro 405 de la A-8.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado patrullas pertenecientes a los Destacamentos de Tráfico de Gijón, Luarca y Oviedo. Asimismo, un equipo UNIS del Sector de Tráfico de Asturias se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.