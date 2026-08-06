Xabel Vegas pide al Principado que ponga en marcha "todos los recursos posibles" para acoger a menores de Ceuta

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas - CONVOCATORIA

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Sumar y diputado de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido este jueves al Gobierno asturiano que ponga en marcha "todos los recursos posibles" para acoger a los menores no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma de Ceuta.

En una nota de prensa, ha explicado que esta es "una crisis humanitaria" y ha advertido de que "un país decente no puede tolerar la imagen de niños y niñas durmiendo en la calle en una situación de absoluta desprotección".

En este sentido, el portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General ha remarcado que "esta situación no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de las y los ceutíes; es imperativo que todas las comunidades autónomas hagan un esfuerzo para proteger los Derechos Humanos de estos menores".

El diputado ha hecho un llamamiento directo para que "el presidente Barbón se ponga al frente de las comunidades autónomas solidarias y respetuosas con los Derechos Humanos, frente a aquellas otras gobernadas por Vox y el PP que no solo se desentienden de la protección de estos menores, sino que están difundiendo mensajes de odio".

"La asturiana es una comunidad solidaria y acogedora, porque sabemos lo que es emigrar. Los discursos xenófobos que estamos escuchando en los últimos días por parte de la ultraderecha nos avergüenzan como sociedad", ha defendido Vegas.

En esta misma línea, el portavoz ha instado al Partido Popular a "desmarcarse de los discursos de sus socios de Vox". Vegas se ha referido explícitamente a las recientes declaraciones del diputado nacional José María Figaredo: "Ha llegado a decir que era necesario ir a Ceuta a 'cazar' inmigrantes. Esas declaraciones son impropias de un responsable político en un país democrático que respeta los Derechos Humanos. Parecen más propias de Munich en la década de los años 20 del pasado siglo", ha aseverado.

INTERPELACIÓN DIRECTA AL PP DE ASTURIAS

Finalmente, Vegas se ha dirigido al líder del PP asturiano para exigirle claridad en su postura: "Álvaro Queipo debe decidir si quiere situarse del lado de la moderación o del lado del extremismo ultraderechista".

"Nos preguntamos dónde han quedado los valores democratacristianos de los que, hasta hace unos años, tanto presumía un PP que ahora se dedica a asumir el discurso de la prioridad nacional", ha dicho.