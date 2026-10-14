XEGA celebra la aprobación de la Ley LGTBI, una "victoria del activismo astuiriano"

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Xente LGTBIAQ+ Astur, XEGA, ha celebrado este miércoles la aprobación en la Junta General del Principado de la Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y sus familias, una norma que aseguran "es, ante todo, una victoria del activismo asturiano

El colectivo ha manifestado que con esta norma, "Asturias deja de ser una anomalía al ser la penúltima Comunidad Autónoma sin legislación propia que reconozca y proteja los derechos de las personas LGTBI+, poniendo fin a más de tres décadas de reivindicación del movimiento asociativo asturiano".

"Desde XEGA queremos subrayar que esta ley no nace de la nada: es fruto del trabajo, la constancia y la movilización de las entidades y personas que a lo largo de los años han participado en su elaboración, así como del diálogo mantenido con las distintas administraciones. Es, ante todo, una victoria del activismo asturiano", ha manifiestado el colectivo.

En este sentido se han referido a los dicersos colectivos que han trabajado por hacer realidad esta ley: Xuntes y Diverses, Llar Trans, Faciendo Camín, Colibrí, Red educativa y XEGA, junto con sindicatos y con la colaboración de la Universidad de Oviedo.

"Esta ley es el reconocimiento de algo que llevamos reclamando durante más de treinta años: que Asturias no puede ser una excepción en derechos. Hoy toca celebrar, pero mañana toca seguir vigilando para que esta norma se cumpla de verdad. Esta norma que hoy se aprueba es una herramienta, no el final, su valor dependerá de que se dote de recursos suficientes, se implemente con rigor y llegue de forma efectiva a los pueblos y ciudades de toda Asturias, también fuera de las grandes ciudades", ha añadido.

Recuerda XEGA que entre los aspectos más relevantes de la nueva normativa se encuentran un marco de protección frente a la discriminación por orientación sexoafectiva, identidad y expresión de género en todos los ámbitos; se crea una situación de igualdad real y efectiva en derechos para toda la ciudadanía asturiana o entre otras cosas se articula la formación para personal público en todos los ámbitos.