Xega convoca en Gijón una manifestación este sábado en apoyo a la aprobación de la ley LGTBI asturiana

Cartel de la manifestación por motivo del Orgullo, convocada por la Asociación asturiana LGTBIAQ+ (Xega) en Gijón. - XEGA

GIJÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación asturiana LGTBIAQ+ (Xega) ha con convocado para este próximo sábado, en Gijón, la manifestación por motivo del Orgullo 2026, con salida a las 17.30 horas del paseo de Begoña y final del recorrido en la plaza Mayor.

Bajo el lema 'Nuestra memoria, nuestra fuerza', desde Xega se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para reivindicar los Derechos Humanos y, en concreto, la plena equiparación de los derechos para vivir la diversidad sexual y la identidad de género, sin miedo y sin agresiones, según una nota de prensa de Xega.

Especialmente importante han visto este apoyo ciudadano, en un momento en el que el borrador para una ley LGTBI en Asturias está siendo debatida en el Parlamento asturiano, para que esta sea aprobada y "vivir en una Asturias libre de LGTBIAQfobia".

Ligado a ello, han recordado que Asturias es, junto a Castilla y León, las comunidades autónomas que aún no tienen una ley específica y propia LGTBI.