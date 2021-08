Xeira denuncia la intención del Gobierno de Asturias de cambiar el nombre al gallego-asturiano por 'eonaviego'

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La principal asociación cultural del Navia-Eo, Xeira, ha rechazado lo que califiquen de "intención del Gobierno de Asturias de cambiar el nombre al gallego-asturiano". Para la organización, esta decisión supone "despreciar la tradición filológica y la denominación oficial de las últimas tres décadas", además de romper el consenso con el movimiento defensor de la lengua de la zona.

La protesta de Xeira viene por el uso en los últimos meses por el Principado del término 'eonaviego' para referirse a a la lengua del extremo occidental de Asturias y depués de una pregunta de Podemos a la consejera de Cultura Berta Piñán, que respondió que el uso de este término se base en un informe de la Academia de la Llingua (ALLA) y que es el que van a usar en el diccionario de gallego-asturiano que está preparando la institución ('Diccionario eonaviego').

Xeira ha recordado que la ALLA publicó el 'Informe sobre a fala o gallego-asturiano' (2006) y las 'Normas ortográficas del Gallego-Asturiano' (2007), ente otros, y que gallego-asturiano es el término que usan las organizaciones y instituciones de la zona. Mismamente, han indicado que mandaron cartas a la consejera y al presidente Adrián Barbón para reclamar que usaran este nombre para la lengua del Navia-Eo, a las que no recibieron respuesta.

Por otro lado, en relación con la encuesta sociolingüística del Navia-Eo que publicó la ALLA hace semanas y que indica que el 65% de los encuestados denominen a su idioma 'fala eonaviega', recuerdan que su autor, el sociólogo Francisco Llera Ramo, reconoció en la presentación de los datos en A Carida, que ese 65% viene de sumar todas las respuestas que no fueran 'asturiano', 'gallego' o 'gallego-asturiano'.

"Es decir, denominaciones locales como 'tapiego', 'naviego' y otras como 'chapurriao' o 'fala', se etiquetaron desde la ALLA como como mejor le venía con la intención de cambiar el nombre a la lengua", han afirmado, para destacar que el apoyo popular al término de fala eonaviega "no tiene ningún fundamento". "Estamos seguros que no iban a permitir llamar fala en vez de llingua al asturiano", indicaron.

INFORME DE LA ALLA

Por otro lado, sobre la informe de la ALLA en el que se basó el Principado para cambiar el nombre de la lengua del Navia-Eo, Xeira ha explicado que este documento tiene dos hojas. "Sorprende que una institución académica dependiente del Gobiernu resuelva un asunto tán importante así, sin exponer las razones claramente y sin apoyarlas con documentación", han indicado.

En ese sentido, la asociación ha recordado que 'fala eonaviega' es un término que empezó a usar la ALLA hace 15 años, "por lo que no es popular ni tradicional y viene porque la institución rechaza la presencia de la palabra 'gallego'.

Además, han reclamado a la ALLA y al Gobierno "pedagogía" y difundir el término oficial de gallego-asturiano porque "es el que mejor se ajusta a la realidad lingüística de la zona", es el que usó el mundu de la filología y el que contó con consenso, primero en 1990 para llevar este idioma a las escuelas y después en 1998, con la aprobación de la Ley de Uso del asturiano.

"Desde entonces, los colectivos y instituciones de la zona usaron este término sin problema, hasta que el Gobiernu y la ALLA decidieron romper este consenso", afirmaron, para recordar que es el nombre recogido en publicaciones oficiales, titulaciones, premios, subvenciones, campañas, en el registro de profesaste y en los informes del mismo Consejo de Europa.

Para acabar, han indicado que en el informe la ALLA habla de "posibles problemas administrativos o políticos" en el término gallego-asturiano por coincidir con la denominación de la lengua gallega, "pero no se concreta que problemas podrían ser esos, porque en estas décadas no hubo ninguno". Además, han recordado que la coincidencia con la palabra 'asturiano' no parece "peligrosa" para la ALLA.