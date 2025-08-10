Xiringüelu 2025: La fiesta vuelve a Pravia

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Pravia acoge este domingo la celebración del día grande del Xiringüelu 2025, una de las fiestas más emblemáticas del verano asturiano, que volverá a llenar de colorido, música y tradición las calles y praos de la localidad.

Se trata de una cita convertida en referente de la cultura popular regional asturiana, cita indispensable del verano del Principado, que reunirá a centenares de personas bajo el lema 'Por el culín', en un programa variado donde la sidra, la música y el folclore serán protagonistas.

La romería nació en el año 1940 cuando un grupo de amigos tomó la iniciativa de organizar una verbena en la calle. Tal fue la acogida y el éxito de la convocatoria que deciden celebrarlo con una gira campestre en el pueblo de Cañedo (Pravia). El resto es historia viva de Pravia. A día de hoy es una de las romerías más celebradas y queridas del calendario festivo asturiano.

El de este domingo es el día grande del Xiringüelu 2025, que ya arrancó el jueves con la edición para los más pequeños, el Xirinfantil. De esta forma, a partir de las 11.00 horas de hoy tendrá lugar el pasacalles por Pravia, con Ceda el Paso (Avilés).

Posteriormente, a las 12.00 horas, tendrá lugar el pasacalles por el prau, con Ceda el Paso (Avilés), Élite (Sotrondio) y DGT (A Coruña). De forma paralela, durante todas las jornadas se podrá disfrutar de una gran exposición en Deportes Luis, donde se exhibe la 'Colección de pañuelos de la historia del Xiringüelu', donada por Luis González Prieto.

El Ayuntamiento de Pravia y el Principado de Asturias han dado forma a todos los detalles para convertir un año más el Xiringüelu en una referencia de convivencia, cultura y tradición asturiana, animando a vecinos y visitantes a vivir intensamente esta fiesta única: "Vívelo, saboréalo, siéntelo... Porque Xirin, solo hay uno".

El domingo hay un número limitado de entradas en taquilla en horario de 11.00 a 14.00 horas a un precio de 6 euros. No se reservan entradas. La taquilla estará situada y debidamente indicada en los accesos del prau Salcéu. El recinto cierra a las 22.00 horas. Tanto la XirinZone como la zona de las casetas se deberán desalojar a esa hora.