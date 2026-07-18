El XIX Festival Internacional de la Gaita reunirá música tradicional, artesanía y cultura en septiembre

VILLAVICIOSA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG) celebrará su XIX edición entre los días 3 y 6 de septiembre con una programación que incluirá conciertos, pasacalles, talleres, mercado tradicional, exposiciones, encuentros de artesanos y concursos, y que contará como uno de sus principales atractivos con la primera actuación en Asturias del Bagad Kemper.

La formación bretona, fundada en 1949 y considerada una de las bandas de gaitas y bombardas más reconocidas de Francia, actuará en el marco de un festival que volverá a situar a Villaviciosa como uno de los referentes de la música tradicional y la cultura de la gaita.

La programación tendrá como eje la presentación de dos piezas singulares de la gaita asturiana. La exposición 'Canteros del Soníu - La Gaita de la Oliva', que se inaugurará el jueves 3 de septiembre en la Casa de los Hevia, mostrará una reproducción de la gaita de la iglesia de La Oliva, una de cuyas representaciones figurativas está considerada una de las primeras de este instrumento en la península ibérica.

La muestra se acompañará de una charla y una ruta didáctica guiada por Manuel Paz y Fernando Oliva hasta la iglesia de La Oliva. Asimismo, durante la jornada de clausura se presentará la gaita asturiana de cámara del artesano Iván González.

El festival incluirá también la celebración del 40 aniversario de la Banda Gaites Villaviciosa 'El Gaitero', que protagonizará una actuación especial dentro del Alcuentru de Bandes de Gaites, junto a agrupaciones procedentes de Asturias, Galicia y Baleares.

El programa se completará con el mercado tradicional, el IX Alcuentru d'Artesanos d'Instrumentos Musicales Tradicionales, talleres, vermús gaiteros, conferencias, la X Nueche en Danza, la Nueche Folk, el XVI Concurso de Gaiteros y Gaiteres 'Memorial José Huerta' y el VII Certame de Canción Asturiana 'Xavi Solares'.

La jornada inaugural contará con la apertura de la exposición sobre la gaita de La Oliva, una charla y ruta didáctica, un pasacalles de la Banda Gaites Villaviciosa 'El Gaitero' y el concierto del trío bretón BEO en el Teatro Riera, a las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 4 se abrirá el mercado tradicional y se celebrará la primera actuación del Bagad Kemper en Asturias, además de la proyección del documental 'Y agora que lo bailen los rapacinos. Lo llixero n'Asturies' y la X Nueche en Danza.

El sábado 5 tendrá lugar el Alcuentru de Bandes de Gaites y la Nueche Folk, con las actuaciones del Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra. El domingo 6, última jornada del festival, se celebrará la Misa Asturiana de Gaita, el concurso 'Memorial José Huerta', la presentación de la gaita asturiana de cámara y el VII Certame de Canción Asturiana 'Xavi Solares'.

La programación ha sido presentada este viernes en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, Alejandro Vega Riego, y que ha concluido con la actuación del grupo folk asturiano Abéu, cuya versión de 'Danza Llenín' será la banda sonora oficial de esta edición.