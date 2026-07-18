La XXIII Carrera Nocturna de Gijón se celebrará el próximo 10 de agosto en la playa de San Lorenzo

GIJÓN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón presentó esta semana la XXIII Carrera Nocturna de Gijón, una de las pruebas populares más emblemáticas del verano gijonés, que se celebrará el próximo 10 de agosto en el entorno de la playa de San Lorenzo. La salida y la meta estarán ubicadas en La Escalerona, desde donde partirán las dos pruebas programadas para la jornada.

La carrera de menores, con un recorrido de 1 kilómetro, comenzará a las 20:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 21:15 horas, con un recorrido de 5 kilómetros.

El plazo de inscripción para participar en la prueba se abrió el pasado viernes 10 de julio y permanecerá abierto hasta el 2 de agosto o hasta completar el número máximo de dorsales previsto por la organización.

La Carrera Nocturna de Gijón se ha consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del verano, reuniendo cada año a cientos de participantes que disfrutan de un recorrido junto al mar en un ambiente deportivo y festivo.