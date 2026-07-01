La XXVII edición del Memorial Carlos del Castillo de la clase Snipe reúne en Gijón a medio centenar de barcos

Acto de presentación del Memorial Carlos del Castillo de Snipe. - AYTO. DE GIJÓN

GIJÓN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Astur de Regatas (RCAR) ha acogido esta tarde la presentación oficial de la XXVII edición del Memorial Carlos del Castillo de la clase Snipe, una competición que se disputará los próximos días 4 y 5 de julio en aguas de la bahía de San Lorenzo. La prueba reúne un año más a cerca de medio centenar de embarcaciones y tripulaciones procedentes de distintos puntos de España y de otros países europeos.

El acto de presentación ha contado con la participación de Guillermo Marqués, Comodoro del RCAR; de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, institución patrocinadora de la regata, y del director comercial de PANGEA The Travel Store, Víctor Verdú, como entidad colaboradora de esta edición. Durante el evento se ha puesto en valor la trayectoria de esta prueba que rinde homenaje desde 1999 a Carlos del Castillo Bertrand, impulsor de la vela ligera y de la clase Snipe en Asturias.

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, ha felicitado al Club en su intervención y ha afirmado que la elección de Gijón "no es fruto de la casualidad", sino "el resultado de muchos años haciendo las cosas muy bien y de la confianza que el Real Club Astur de Regatas ha sabido ganarse con trabajo, profesionalidad y una organización impecable". Pumariega ha expresado que esta prueba "engrandece la vela española" y contribuye a posicionar a la ciudad como "un destino de referencia para el turismo deportivo", un ámbito por el que el consistorio apuesta decididamente.

Por su parte, el comodoro Guillermo Marqués ha manifestado que este campeonato "es mucho más que una regata" y forma parte de la historia del Club, de Gijón y de la vela en España. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por reunir a destacadas tripulaciones y por la "certeza" de que toda la actividad deportiva que organizan "sirve de utilidad a la región, situando Gijón como uno de los más importantes polos de la navegación deportiva en el Cantábrico".

Como novedad de esta edición, la tripulación que resulte vencedora de la clasificación general recibirá el Gran Premio PANGEA, consistente en la Escapada Castilla Termal para dos personas y dos cheques descuento de 400 euros para contratar viajes en las oficinas que la firma tiene en Oviedo y Gijón. Con esta aportación de su nuevo socio de viajes de lujo, el Real Club Astur de Regatas ha vinculado el ámbito deportivo con las experiencias de bienestar.