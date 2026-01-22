El XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos bate récord con un total de 416 candidaturas recibidas

Archivo - Museo Casa Natal de Jovellanos en Gijón (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo
GIJÓN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 416 originales se han presentado a la trigésimo segunda edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, lo que supone un récord absoluto de participación de este galardón convocado por Ediciones Nobel.
Este premio, según una nota de prensa de los organizadores del certamen, cada año reconoce una obra que suponga una aportación relevante en los campos del pensamiento, las humanidades, las ciencias sociales y de la naturaleza.
Las candidaturas proceden de 28 países, entre los que destacan, atendiendo al número de obras presentadas, España (207), Argentina (52), Colombia (34) y México (29).
Relacionado con ello, se ha destacado que una edición más, concurren autores de prácticamente toda América latina, además de países como Estados Unidos, Suiza, Israel, Canadá, Francia y Alemania. Del total de candidaturas presentadas, 299 han sido escritas por hombres (72%) y 117 por mujeres (28%).
En cuanto al número de ejemplares recibido, se ha remarcado que se ha pasado de 149 en 2020 a las 416 del presente año, con un crecimiento sostenido en cada edición.
La fecha del fallo será el próximo 26 de marzo, a las 13.00 horas, en el Museo Casa natal Jovellanos de Gijón. Este premio, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y de Caja Rural de Asturias, está dotado con 9.000 euros para un único galardonado.
Desde su instauración en 1994, al cumplirse el 250 aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor de Jovellanos, han conseguido este premio numerosos autores que han sido reconocidos, tras este galardón, por su tarea científica, divulgativa o por la calidad de sus publicaciones.
Entre ellos, han citado a José Manuel Sánchez Ron, Adela Cortina, Víctor Pérez Díaz, Anna Caballé, Remedios Zafra, Juan Soto Ivars y el prestigioso científico asturiano Amador Menéndez. La última obra galardonada fue 'Soledad sin solitud', del periodista y escritor Andrés Ortega Klein.
La obra ganadora será publicada por Ediciones Nobel tras conocerse el fallo del jurado. La entrega de este premio se realizará en una ceremonia conjunta con el Premio Internacional de Poesía Jovellanos, el Mejor Poema del Mundo.