"Yo siempre he estado abierta al diálogo y siempre lo estaré", defiende la consejera de Educación

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha recalcado este jueves en la comisión parlamentaria de Educación que "siempre" ha estado abierta al diálogo con la comunidad educativa y que "siempre" lo estará. Muestra de ello, ha indicado, son los acuerdos alcanzados desde su consejería a lo largo de esta legislatura, uno por año.

"No siempre estamos de acuerdo, pero me he sentado a negociar con ellos en multitud de ocasiones y lo haré las veces que sean necesarias, pero esta medida era una larga reivindicación que nosotros siempre defendimos", ha dicho refiriéndose a la eliminación de la jornada reducida que rechazan las organizaciones sindicales.

Espina ha hecho esta afirmación cuando el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha mostrado su preocupación por "la ruptura del diálogo" de la consejera con el profesorado. "La anterior consejera tenía el diálogo absolutamente roto con todo el mundo, y es verdad que se recuperó ese diálogo. Lo que da la impresión ahora, y lo que están señalando todas las movilizaciones que están puestas en marcha, es que ese diálogo también se ha roto", ha criticado.

Pumares ha reconocido que le preocupa, "más incluso que todas las medidas que faltan por hacer y que, sin duda, son imprescindibles para mejorar la calidad del sistema educativo del principio de Asturias".

Para el diputado existe "una desconexión total entre el discurso del Gobierno y la realidad de las aulas asturianas". "Llama la atención que tenga a todos los profesionales en contra de su gestión. Es como si viviesen en una realidad y usted en otra absolutamente distinta. Es como si en lugar de hablar del Principado de Asturias, nos hablase de otro lado", ha criticado. Por último, ha acusado a la consjera de estar ocasionando "un deterioro sostenido del sistema educativo público del Principado".

Espina ha hecho referencia a la aprobación de la extensión del servicio de comedor a los meses de septiembre y junio en aquellos centros que dependen directamente del Principado, que son en torno a un centenar. "Cumplimos así con una reivindicación histórica de las familias", ha señalado.

Educación retira la posibilidad de que los centros educativos aprueben la jornada lectiva reducida del alumnado en los meses de septiembre y junio, que no es lo mismo que la jornada laboral del profesorado. "Los maestros tenemos 37,5 horas de jornada laboral y de ellas 25 son lectivas, o sea, con el alumnado. ¿Qué nos han pedido los sindicatos respecto a este tema concreto? Nos han solicitado que se mantenga la reducción de la jornada del alumnado y nos proponen, por ejemplo, que contratemos personal para atender al alumnado en la hora que queda pendiente", ha recordado.

En la reunión mantenida con la Junta de Personal Docente, en la que Espina estuvo acompañada por la Secretaría General Técnica, "les explicamos por qué no lo podíamos hacer, porque era una doble contratación y jurídicamente eso era inviable y esa fue la explicación que les dimos", ha concluido.