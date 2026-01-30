Zalia acuerda la adjudicación de 300.000 metros cuadrados al proyecto de fabricación de paneles solares de Sunware

Consejo de Administración de Zalia - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ha acordado este viernes la adjudicación de 300.000 metros cuadrados de suelo al proyecto de fabricación de paneles solares presentado por Sunwafe S.L., en el marco del proceso público de competencia y selección de iniciativas para la asignación y reserva de suelo promovido por la sociedad.

La decisión se ha adoptado tras el análisis favorable de la propuesta conforme a los criterios técnicos, económicos y estratégicos establecidos en el procedimiento aprobado y publicado, valorando su viabilidad y su adecuación a los objetivos de desarrollo de Zalia.

El proyecto de Sunwafe está orientado a la fabricación de paneles solares, mediante la producción de lingotes y obleas fotovoltaicas, componentes esenciales para la fabricación de los paneles y para el conjunto de la cadena de valor de la energía fotovoltaica.

Según la información hecha pública por la propia empresa, la futura planta de producción en España podría alcanzar una capacidad anual de hasta 2.500 millones de obleas para el año 2030, lo que sitúa el proyecto entre las iniciativas industriales relevantes del sector a nivel europeo.

La compañía prevé una importante inversión y una relevante generación de empleo, con un impacto positivo en la actividad económica y productiva del entorno. Asimismo, la fabricación local de estos componentes permitirá reducir la dependencia de importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea y contribuirá a una mayor autonomía estratégica en la cadena de suministro de energía solar.

Sunwafe es una empresa constituida por InnoEnergy, entidad de referencia en Europa en el impulso de proyectos industriales y tecnológicos vinculados a la transición energética, con presencia en sectores como la fotovoltaica, el almacenamiento energético y otras tecnologías asociadas a la descarbonización.