Zapatero defiende la universidad pública frente a "quienes quieren arrinconarla" en favor de las privadas

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este martes en Oviedo la universidad pública y ha indicado que "una de las próximas confrontaciones electorales será el apoyo a la educación pública frente a quienes quieren arrinconar la educación pública y favorecer a la educación privada, especialmente en el ámbito universitario".

"Esto forma parte del cambio de un país, forma parte del intento de cambiar un país en sus valores. Porque si algo engrandece lo público es la universidad pública", dijo el ex presidente de Gobierno.

Zapatero se pronunció así durante su ponencia en la jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizado por la ONGD MASPAZ, en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Facultad de Formación del Profesorado y Educación.

Allí ha destacado que "el valor de los países cuando la historia reposa no está en las conquistas militares que haya realizado, ni en la potencia bélica que tenga, sino que lo que queda de verdad del valor de un país y lo que aporta a la historia de la humanidad es cómo esa sociedad se relaciona, se posiciona y trata a las personas más débiles que más lo necesitan".

"Sigamos en condiciones de poder ser uno de los países con mejores políticas públicas y con más inclusión de las personas con discapacidad. Ese es el reto", dijo.

En este sentido ha manifestado que el momento de cada país se mide por cómo sea su educación. Ha manifestado que cuando quiere aproximarse a saber cómo es un país, ve su educación, el gasto que dedican a la misma, la inclusión educativa, el apoyo público a las universidades o el sistema de becas y así "tiene la foto de cómo va a ser el país en los próximos años.

"RESISTIR ANTE LA INVOLUCIÓN"

El presidente asturiano, Adrián Barbón ha sido el encargado de cerrar las jornadas y ha destacado durante su intervención que "en este mundo en el que parece que la libertad se ha manido tanto, se utiliza tanto, y algunos se proclaman como defensores a ultranza de la libertad, la libertad no existe si no va acompañada de la igualdad".

Ha dicho Barbón que ante la amenaza de involución que se vive hay que "resistir". "Y ya no os hablo como socialista, ni tan siquiera como militante de la izquierda. Os hablo como militante democrático.

Hay que resistir y generar alianzas y diálogo con los demócratas que no piensan como nosotros, que pueden ser de otra ideología distinta. Y tenemos que ser capaces de construir eso".

Pero además, a su juicio no basta con resistir, sino que hay que avanzar y meterle una marcha más a los derechos, algo que ha asegurado es lo que está haciendo el Gobierno asturiano que preside.

Por su parte la vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo ha destacado la necesidad de fomentar espacios como el celebrado este martes para avanzar en una sociedad más igualitaria. Ha considerado que Zapatero es el mejor ejemplo para hablar del impacto transformador de las políticas de bienestar.