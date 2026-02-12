Zapico abre con la Universidad de Oviedo los contactos para impulsar el plan especial de El Cristo

Ignacio Villaverde y Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, con la que inicia la ronda de contactos para impulsar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Cristo.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, con este encuentro, el consejero cumple el compromiso adquirido el martes en su comparecencia ante la Junta General, donde anunció la apertura inmediata de un proceso de diálogo con todas las partes implicadas.

En este marco, Zapico ha reiterado las disculpas del Gobierno de Asturias a los habitantes del barrio ovetense por la situación que arrastran desde hace años y ha manifestado su voluntad de avanzar en el plan especial con la máxima celeridad, en coordinación con la Universidad, el Ayuntamiento de Oviedo y los vecinos.

Durante la reunión, ambas partes han abordado los plazos previstos para tramitar el PERI. El consejero ha subrayado que se implicará personalmente para garantizar su cumplimiento y, en la medida de lo posible, reducirlos. El objetivo fijado es disponer del documento de aprobación inicial en el segundo trimestre de 2027.

Zapico ha explicado que, una vez el ayuntamiento tramite esa aprobación inicial, la Universidad podrá solicitar una licencia de carácter provisional. Aunque deberá ser compatible con la ordenación futura y no abarcará previsiblemente todo el conjunto, esa autorización permitirá a la institución académica avanzar en sus trabajos.

El consejero ha reiterado la plena disposición del Gobierno de Asturias a colaborar con la Universidad, el Ayuntamiento de Oviedo y los vecinos del Cristo para ir dando paso, de forma coordinada, en una actuación estratégica para la ciudad y dar respuesta a una demanda largamente esperada.