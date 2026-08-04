Zapico acusa al Ayuntamiento de Gijón de "hacer la guerra a la clase trabajadora" por oponerse a las zonas tensionadas

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido la declaración de zonas tensionadas en Gijón frente a la decisión del Ayuntamiento de oponerse a esta medida. Según el dirigente asturiano, con su actitud, Foro Asturias y PP han decidido "hacer la guerra a la mayoría social y a la clase trabajadora de Gijón" al recurrir la declaración de esas zonas.

En una entrevista en Radio Asturias recogida por Europa Press, Zapico ha indicado que una zona tensionada es aquel pueblo, aquel barrio, aquella ciudad de Asturias donde los precios de los alquileres están "desorbitados y son inasumibles para la clase trabajadora".

Zapico ha explicado que la especulación inmobiliaria es la causa principal de esta situación, estableciendo "unos precios que están muy por encima de unos márgenes que son del sentido común".

"Nosotros, el gobierno de Asturias, los partidos de la izquierda de Asturias entendemos que la vivienda es un derecho", en contraste con la posición de la derecha, que "entiende que la vivienda es un negocio".

Ha criticado duramente la postura del ayuntamiento gijonés por querer frenar esas zonas tensionadas. El consejero ha expresado su confianza en la resolución judicial ante los recursos presentados por el Ayuntamiento. "Confío plenamente en el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias", ha señalado. Además, ha dicho que quiere que los jueces decidan ya, este mes de agosto, sobre el asunto.