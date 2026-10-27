Zapico advierte a la derecha que la Ley de Vivienda llegará "más pronto que tarde" pese a su obstaculización

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico (IU). - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico ha manifestado este martes en el Pleno que "por mucho que se empeñe ahora el Partido Popular en obstaculizar su tramitación, la Ley de vivienda más pronto que tarde será una realidad en este Parlamento y será una realidad en Asturias".

Zapico ha repasado algunas de las medidas de su Gobierno en materia de vivienda y ha indicado que el jueves de esta semana, en el Consejo de Gobierno verá la luz la aprobación de la licitación de 36 viviendas más en Sotrondio.

"Seguimos avanzando. Tenemos también un acuerdo con los empresarios asturianos para avanzar en esas viviendas protegidas, 400 se construirán el próximo año, pero lo más importante de todo esto es la ley de vivienda que tiene ya un acuerdo por parte de los grupos de la izquierda y que los grupos de la derecha pueden estar tranquilos, porque en esta Cámara siempre se ha trabajado con rigor y con seriedad, porque tenemos unos grandes servicios jurídicos y la ley va a ser sólida", ha dicho.

Zapico se manifestaba así ante una nueva pregunta en sede parlamentaria del diputado de Vox, Gonzalo Centeno sobre cuál es la política de vivienda que sigue este Gobierno.

Ante esta pregunta ha indicado que la política de vivienda de este Gobierno es aquella que la entiende como un derecho y que se afana cada día por hacerlo efectivo y ha acusado a Vox de "despreciar continuamente los derechos de la ciudadanía".

Por su parte el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que "la forma de expresarse del consejero comunista es siempre la misma: la nada, el vacío". "¿Han querido que la vivienda sea uno de los ejes principales de esta campaña? Pues lo va a ser. Este diputado en todos los debates que pospongan a este va a hablar siempre de vivienda o una interpelación o una moción, lo que haga falta. Ustedes lo han querido", ha dicho Centeno.

El diputado de Vox ha acusado al Gobierno de Adrián Barbón de agravar la crisis de acceso a la vivienda en Asturias con una política que ha reducido drásticamente la oferta de alquiler y no ha sido capaz de ofrecer alternativas suficientes.

Según Centeno, después de más de tres años de gestión, el balance del Ejecutivo asturiano es "construir poco, pero ocurrencias y anuncios muchos".