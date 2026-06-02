Zapico anuncia que llevará el lunes al Consejo de Gobierno la aprobación de cuatro zonas tensionadas en Llanes

Archivo - Playa de Celorio, en Llanes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado la próxima aprobación de la declaración de zona tensionada para los cuatro núcleos pendientes del concejo de Llanes --Poo, Celorio, Barro y Nueva--, de la cual dará cuenta al Consejo de Gobierno el próximo lunes. Con la incorporación de estas cuatro localidades llaniscas, el Principado suma 12 zonas residenciales tensionadas en la región.

Así lo ha avanzado Zapico en la comisión parlamentaria de este martes, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Según ha detallado el titular de Vivienda, ocho de las doce zonas ya se encuentran publicadas en el BOPA y gozan de "toda la vigencia y el valor jurídico", restando únicamente las de Llanes, que se publicarán en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) "a lo largo de la próxima semana".

Zapico ha explicado que el Ministerio de Vivienda "ya está comunicado al respecto" de estas declaraciones. El Principado espera que a lo largo del próximo mes de julio el departamento estatal valide las actualizaciones y concrete "los recursos adicionales" que le corresponden a la comunidad autónoma por la activación de estas 12 áreas tensionadas. Una vez publicadas, la Consejería pondrá en marcha los mecanismos de control e iniciará una campaña informativa dirigida a propietarios e inquilinos para detallar sus derechos y las medidas correctoras aplicables.

Ante las demandas de la diputada Covadonga Tomé, quien ha reclamado mayor celeridad y la ampliación de estas medidas de protección a municipios que registran una fuerte presión inmobiliaria, como Oviedo, Siero o la totalidad del casco urbano de Gijón, el consejero ha anunciado que el Principado "está ya preparando el próximo estudio para más declaraciones de zonas tensionadas".

Zapico ha defendido la necesidad de "armar" expedientes técnicos "rigurosos" basados en una "necesidad real" para garantizar la seguridad jurídica del proceso y evitar que las declaraciones puedan ser tumbadas en los tribunales mediante recursos contencioso-administrativos.

El consejero ha recordado que el impulso inicial de estas primeras 12 zonas se realizó "contando con la petición inicial por parte de los ayuntamientos", justificando así que en el caso de Gijón los trabajos se hayan acotado por el momento a los barrios de La Arena y Cimadevilla a propuesta del propio Consistorio. "Este Gobierno tiene un rumbo perfectamente definido: la vivienda es un derecho y no un bien de especulación o de mercado", ha zanjado.

La diputada del Grupo Mixto ha lamentado que el plan del Ejecutivo arrastre retrasos respecto al calendario aprobado en el debate de orientación política, que fijaba la declaración de las primeras zonas antes de concluir 2025 y el resto en el primer trimestre de 2026. "Estamos ya en junio de 2026 y debería cumplirse sin nuevas demoras", ha criticado.

Tomé ha insistido en que topar precios, obligar a prórrogas de contratos de hasta tres años o prohibir cláusulas abusivas son herramientas "absolutamente necesarias" frente a la escalada del alquiler y el fraude de los arrendamientos de temporada.

TOMÉ VE "LLAMATIVO" EL CAMBIO DE IU

Durante su intervención, Tomé ha puesto el foco en la situación de la capital asturiana y ha tachado de "absolutamente llamativo" el giro de Izquierda Unida --formación que ostenta las competencias de Vivienda en el Gobierno y de la que forma parte el propio Zapico--, refiriéndose a su propuesta de delimitar zonas tensionadas en Oviedo y aplicar una moratoria a los pisos turísticos.

Aunque ha asegurado que es una postura "a celebrar", ha criticado que el portavoz municipañ de IU, Gaspar Llamazares, afirme ahora, en junio de 2026, que los precios en la capital "adquieren tintes castaño oscuro", reprochando que hablen "como si no se hubieran dado cuenta hasta ahora".

En este sentido, la parlamentaria del Grupo Mixto ha recordado que en enero de este mismo año IU reconocía que no se habían declarado zonas tensionadas en Oviedo "para no generar crispación política" entre el Principado y el Ayuntamiento de la capital. Una prudencia que, a juicio de Tomé, obliga a reflexionar sobre los motivos de la falta de avances en el municipio, por lo que ha exigido finalmente al Gobierno asturiano actuar con "coherencia y valentía" en favor de las familias que necesitan una vivienda digna.