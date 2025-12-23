Zapico anuncia la rehabilitación de viviendas en La Foz de Morcín para alquiler asequible

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su visita a La Foz de Morcín. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes la rehabilitación de las antiguas viviendas de ingenieros en La Foz de Morcín, que se convertirán en pisos de alquiler asequible tras una inversión de algo más de 240.000 euros.

Durante su visita al concejo, Zapico estuvo acompañado por el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el alcalde, Maximino García. El titular de Vivienda destacó la colaboración del Ayuntamiento de Morcín y avanzó que el proyecto se licitará en 2026.

La actuación permitirá recuperar un edificio actualmente vacío y en mal estado para obtener cuatro viviendas, "lo que también favorecerá la regeneración urbana". De forma paralela, el equipo de gobierno local impulsará "una importante inversión" para dotar al concejo de una casa de cultura.

Zapico subrayó que la iniciativa refleja "una estrategia que apuesta por aprovechar edificaciones con valor histórico y patrimonial para ampliar la oferta de vivienda asequible". A juicio del consejero, las políticas públicas "no deben centrarse únicamente en construir sobre suelo virgen, sino también en recuperar inmuebles que pueden tener una segunda vida".

En un contexto más amplio, Zapico destacó el volumen de actuaciones que su departamento desarrolla en toda la comunidad, con una planificación "equilibrada" que combina proyectos en grandes ciudades y en concejos pequeños, rurales o con pasado industrial y minero, como Morcín. "Tenemos Asturias llena de andamios y excavadoras", afirmó.

El consejero recordó que el compromiso del Gobierno de Asturias es licitar y adjudicar mil viviendas en 2026, incluyendo tanto grandes proyectos en ciudades como Oviedo, Gijón o Avilés, como actuaciones de menor escala, que "requieren el mismo esfuerzo administrativo y resultan esenciales para garantizar un desarrollo territorial sostenible".

Zapico valoró también la colaboración del Ayuntamiento de Morcín con el programa 'Alquilámoste' y defendió la necesidad de regulaciones que permitan "enfriar" el mercado de la vivienda. "Intervenimos para tirar los precios hacia abajo, y no me pongo colorado por decirlo; es nuestra obligación garantizar el acceso a una vivienda digna a toda la sociedad", subrayó.

Sobre las críticas de pequeños propietarios y la aplicación del decreto antidesahucios, el consejero recordó que Asturias ha destinado este año "700.000 euros para compensar posibles desequilibrios", y destacó la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros, que busca "proteger a la población más vulnerable".

Por último, Zapico alertó sobre las consecuencias sociales de la escalada de precios del alquiler y puso como ejemplo las subidas que afrontan algunos inquilinos a la hora de renovar contratos antiguos, reforzando la necesidad de regular el mercado "para evitar una crisis social de gran alcance".