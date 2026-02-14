Zapico (CCCOO) tacha de "obsceno" hablar de absentismo ante el aumento de muertes en la construcción

Archivo - Secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha criticado el discurso sobre el absentismo en el sector de la construcción y ha defendido que las bajas laborales, en muchos casos derivadas de accidentes de trabajo, "no son absentismo, sino un derecho a recuperarse de un siniestro laboral".

En un hilo de mensajes difundidos a través de la red social X, Zapico ha considerado "obsceno" que se insista en ese planteamiento cuando, según ha señalado, el número de fallecimientos en la construcción en España aumentó un 22% en 2025, con 164 muertes. "Personas que perdieron la vida en el tajo. ¿Y se llenan la boca con el absentismo?", ha reprochado.

El dirigente sindical ha sostenido que el debate debe centrarse en las causas de las bajas y ha reiterado la petición, trasladada por CCOO del Hábitat, de establecer coeficientes reductores en la construcción para facilitar la jubilación anticipada en un sector de riesgo. "¿En el andamio con 60 años?", ha planteado.

Zapico también ha recordado la concentración celebrada el pasado octubre tras la muerte de un trabajador de 59 años en un tejado y ha incidido en que las caídas en altura son "un mal endémico" y accidentes "evitables con el cumplimiento de la normativa". "Invertir en prevención no es un gasto. Una vida humana no tiene precio", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que para acortar los periodos de baja es necesario reforzar el sistema público sanitario: "Si se quiere acortar el periodo de bajas y que sane antes la gente, hay que invertir en sanidad".