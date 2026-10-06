Zapico cifra en 74 las viviendas del Parque Público ocupadas ilegalmente y en 305 las vacías

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OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha vuelto a referirse este martes a la situación de la vivienda en el Principado y, a preguntas del PP ha indicado que actualmente hay 74 viviendas del Parque Público de Vivienda asturiano que están ocupadas ilegalmente, lo que supone el 0,78% del parque público.

Ha explicado Zapico que la reacción del Principado es inmediata. Así ha dicho que 54 ya tienen interpuesta la denuncia y el resto se encuentran ya en la fase previa a la denuncia.

Además el consejero ha indicado que a lo largo de este 2026 se llevaron a cabo 1.457 inspecciones de control del parque público de vivienda para detectar posibles usos fraudulentos. "Están aflorando casos de uso fraudulento sí, porque hay alguien que se preocupa de que esos casos afloren, porque hay alguien que se preocupa que el parque público cumpla esa función social, y personas que tengan dos o tres viviendas, o ganen un sueldo parecido al suyo o al mío, no pueden vivir en él", ha dicho el consejero.

Ha incidido en que están en condiciones de llevar a cabo un nuevo plan antifraude porque "siempre hay que tener un ojo puesto en garantizar la función social de esas viviendas".

Cuervas Mons también ha preguntado por el número de viviendas vacias. En este sentido ha indicado que el parque público es de 9.613 viviendas y en estos momentos hay vacantes un total de 305 en todo el parque público. "De 9.613 tenemos 305 vacías. Son viviendas que están en rotación y entre que sale una familia y entra otra pasan seis meses", ha explicado.

DESAHUCIOS VIPASA

En otra pregunta planteada por el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, Zapico se ha referido a los procesos de desahucio que tiene en marcha su consejería. "Ni hay desahucios, ni los va a haber", ha dicho Zapico, que ha indicado que la finalidad de Vipasa es "social".

El consejero ha indicado que hay gente que terminó su ciclo de protección en Vipasa y el Gobierno tiene que garantizar que quien está fuera y necesita ese acceso, tenga posibilidades.

Cuervas Mons ha sido muy crítico y ha preguntado al consejero po los criterios que siguen. "Ustedes hacen lo que les parece o tiene un control estricto sobre las viviendas. Yo creo que no lo tienen, que no tienen ni idea".

Tras escuchar al consejero, el diputado del PP ha incidido en que la gestión del parque público de vivienda del Principado presenta "demasiadas deficiencias, demasiadas contradicciones y, sobre todo, unos datos que no cuadran".

IMPORTANCIA LEY DE VIVIENDA

Previamente, en respuesta a Vox, Ovidio Zapico ha destacado la importancia de contar con una ley de vivienda que "blinde por ley el parque público y que determine la calificación de permanente a la vivienda protegida". "Yo creo que son dos pilares importantes para construir un modelo a futuro y evitar posteriores crisis de acceso a la vivienda", ha incidido Zapico.

Ha indicado que el problema de la vivienda no se puede resolver únicamente con una cifra y no conduce a nada decir una estimación de las viviendas que desde el Gobierno podrían entender que fuesen las necesarias, sino que lo hay que hacer es hablar de un modelo

"Nosotros estamos hablando de que en el horizonte de estos próximos 10 años tenemos que alcanzar las 15.000 viviendas públicas. 15.000 viviendas públicas destinadas siempre al régimen de alquiler, bien sea social o bien sea asequible", dijo el consejero en respuesta al diputado de Vox, Javier Jové.

Jové por su parte ha asegurado que el problema es que existe un "gran déficit de viviendas" y ante esto lo único que hace el Gobierno es "aprovechaa la circunstancia de la Jeta de la Mari Carmen y presentar dos decretos que en definitiva vienen a blindar a quien ya está de alquiler a cambio de humillar al propietario y de cerrar el acceso a una vivienda en alquiler a aquellos que todavía no la tienen".

En este sentido ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un "fraude constitucional" para aprobar esos decretos en la Diputación Permanente. "Eso es totalmente inconstitucional", ha dicho.

Tras estas acusaciones Zapico ha acusado a Jové de "faltar a la verdad a sabiendas" y le ha afeado las expresiones utilizadas.

Ha incidido el consejero en que la única y definitiva solución para el problema de la vivienda vendrá cuando en Asturias y en el país exista un gran parque público de vivienda pública en el régimen de alquiler asequible y cuando tengamos también una vivienda protegida, pero que ambas tanto la pública como la protegida por ley en Asturias estén calificadas como permanentes y blindadas por lo tanto su uso y su función social para siempre.