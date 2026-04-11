Zapico cree que el PP "sobreactúa" cuando pide la dimisión del presidente por el accidente de Cerredo

El consejero Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha manifestado este sábado en Colunga que cuando el PP pide la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón tras el informe de la Inspección General de Servicio sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo, está "sobreactuando".

"Yo creo que es una sobreactuación pedir la dimisión del presidente que busca solamente un objetivo, que es erosionar al gobierno de coalición que progresista ahora mismo ahí en Asturias, erosionar por lo tanto a la izquierda", dio Zapico.

El consejero ha indicado que cree que "hay muchísimo que hablar durante próximos días sobre Cerredo y sobre las trágicas consecuencias de ese accidente a raíz de ese informe de la Inspección de servicios, un informe que a su juicio "va a ser la pieza angular de todo".

"A través de ahí se van a derivar también consecuencias políticas. Pero evidentemente yo entiendo que esas consecuencias políticas nunca deben de llegar a la figura del presidente. Yo no soy quien para decirle al presidente lo que debe hacer", dijo Zapico, que ha indicado que IU ya está analizando el informe y lo llevarña a su Colegiada para buscar "respuestas también en el marco administrativo y corregir ahí todo aquello que no esté bien".