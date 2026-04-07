Zapico defiende el proceso de selección de la gerente de Vipasa, mientras Cuervas-Mons insiste en la falta de garantías

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OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido ante la Junta General del Principado el proceso de selección de la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, como "transparente, estructurado y basado en mérito y capacidad", durante la comparecencia solicitada a petición del Grupo Parlamentario Popular.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha calificado de "pantomima" y "burla" el proceso, acusando al Gobierno asturiano de haber diseñado "un procedimiento opaco y sin transparencia alguna" para "colocar" a una candidata vinculada a Izquierda Unida.

Cuervas-Mons ha sostenido que las bases del proceso eran "insostenibles desde el inicio" y ha denunciado que el plazo de presentación de solicitudes --diez días-- era "el más corto de todos los procesos de selección pública" convocados por el Principado. "Aun así, hubo más de cuarenta aspirantes, pero la selección fue todo menos objetiva", ha afirmado.

El parlamentario del PP ha criticado que las titulaciones exigidas fueran arbitrarias, y ha cuestionado también la composición del tribunal encargado de la evaluación, formado por miembros del consejo de administración de Vipasa. "No hay un solo técnico independiente, son personas que usted maneja, consejero, sus altos cargos", ha aseverado.

Cuervas-Mons ha criticado la "ausencia total de criterios de puntuación" tanto en la fase de méritos como en la entrevista personal. "No hay ni una sola puntuación recogida en las bases. Nadie sabe qué se valora ni cómo, ni qué mérito puntúa más. Todo se deja al criterio del consejo", ha señalado, considerando el proceso "una vulneración de la objetividad y la igualdad de oportunidades".

El parlamentario 'popular' ha denunciado además que el procedimiento "no tuvo publicidad ni transparencia", que las reclamaciones de los aspirantes "no han sido respondidas" y que "no hay información publicada en el portal de transparencia". Ha añadido que incluso se han presentado denuncias ante la Inspección General de Servicios y el Consejo de Transparencia del Principado.

El diputado ha arremetido también contra el cese de la anterior gerente, de la que dijo que "no fue un acuerdo pactado, sino un despido indemnizado al amparo de un contrato de alta dirección". A su juicio, el nombramiento de la nueva responsable, Marta Pulgar, responde a un patrón de "reparto de cargos entre afines" que, según ha dicho, "se repite sistemáticamente en todas las empresas públicas del Principado".

"Cada vez que hay un puesto público de relevancia, acaba ocupándolo una exdiputada, una exconsejera o un exalcalde socialista o de Izquierda Unida. Es un algoritmo de colocación, son incorregibles", ha ironizado.

En su réplica final, Zapico ha defendido que tras el cese de la anterior gerente se abrió "un proceso estructurado con reglas previas y evaluación comparada de candidaturas" por un tribunal competente. "Las bases y el procedimiento son intachables jurídicamente", ha asegurado, rechazando las críticas como un intento de "enturbiar el proceso y difamar a la persona elegida".

El consejero ha subrayado que "la militancia política no puede lastrar las posibilidades de acceder a un puesto público", considerándolo "una persecución política" que evocaría "años muy oscuros de nuestro país". Ha elogiado a Marta Pujal como "mujer honesta, íntegra y trabajadora" con la que ha compartido escaño entre 2015 y 2019, y ha pedido juzgarla "por su gestión en Vipasa" al concluir la legislatura.

Zapico ha insistido en que la elección de Marta Pulgar ha sido el resultado de un proceso de concurrencia pública con bases que definieron requisitos y criterios de valoración; y que su trayectoria no debe ser un elemento negativo, sino un "valor añadido".

"Esto atufa mucho, a mí me da la sensación de que ustedes eligieron a una --refiriéndose a la anterior gerente-- porque ella --Marta Pulgar-- no quiso en 2024, y ahora que ha quedado disponible y que está nuevamente en el mercado, ha hecho valer su carné del partido, han cesado a la anterior y la han colocado", ha remarcado en el turno de fijación de posición el diputado de Vox Javier Jové, quien también se ha mostrado crítico con lo que considera "una jugada maestra" para IU-Convocatoria.