Zapico destaca en Candás la apuesta del Principado por ampliar el parque público

Ovidio Zapico, a la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha subrayado este martes que la construcción de 21 viviendas públicas en Candás, en el concejo de Carreño, representa un nuevo paso adelante en la estrategia del Gobierno de Asturias para ampliar el parque público de alquiler asequible y dar respuesta al principal desafío al que se enfrenta actualmente la sociedad: el acceso a la vivienda.

Zapico ha visitado las obras de la promoción que su departamento desarrolla en la calle Severo Ochoa acompañado por el alcalde de Carreño, Ángel García. Durante el recorrido, el consejero ha destacado la colaboración del Ayuntamiento, que ha cedido la parcela en la que se ubicarán los nuevos pisos.

"Hoy podemos construir aquí 21 nuevas viviendas públicas gracias al trabajo conjunto entre administraciones y a la adecuada gestión de los fondos europeos por parte de la Dirección General de Vivienda. Esta promoción no figuraba inicialmente en la planificación estatal y ha sido posible porque el Principado logró acceder a financiación adicional del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que nos permite seguir impulsando nuevas actuaciones como esta", ha explicado.

La obra cuenta con una inversión de 4.106.054 euros e incluye la construcción de un edificio energéticamente eficiente que albergará 21 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes. El inmueble incluirá, además, plazas de garaje, trasteros y un local. El plazo de ejecución previsto es de 21 meses, por lo que se estima que los trabajos de construcción finalicen en el verano de 2027.

Las viviendas se construyen en una parcela situada en pleno centro de Candás, cedida gratuitamente en 2021 por el Ayuntamiento de Carreño a la empresa pública Vipasa. Ese terreno, que hasta ahora se utilizaba como aparcamiento, permite incorporar una nueva promoción pública en una ubicación estratégica de la capital del municipio.

La iniciativa se financia con fondos europeos Next Generation, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este sentido, el consejero ha destacado que Asturias no solo ha ejecutado íntegramente los recursos asignados en materia de vivienda, sino que también ha conseguido captar financiación adicional para impulsar actuaciones como la de Candás.

"En Asturias no hemos perdido ni un solo euro de los fondos europeos destinados a vivienda. Al contrario, hemos logrado atraer más recursos que hoy se traducen en nuevas viviendas públicas y en mayores oportunidades para la ciudadanía", ha valorado.