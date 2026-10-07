Zapico destaca la oportunidad de Asturias de contar con una Ley de vivienda progresista en las próximas semanas

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este martes la oportunidad que tiene Asturias y las fuerzas progresistas de sacar adelante una Ley de Vivienda en el marco coyuntural actual.

Así, ha asegurado que la negociación para sacar adelante la Ley de Vivienda de Asturias "va avanzando", con parte de las enmiendas ya incorporadas al texto y contactos que se han intensificado durante los últimos días, y ha confiado en que la norma pueda ser una realidad "a lo largo de las próximas semanas".

Zapico ha señalado que la negociación con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se viene desarrollando desde hace meses y ha asegurado que "no hay ya grandes escollos".

"Nosotros tenemos la oportunidad de scaar adelante una ley de vivienda progresista y por lo tanto yo estoy seguro que vamos a saber aprovecharla y vamos a saber entendernos y que la Ley de la Vivienda pues vaya a ser una realidad a lo largo de las próximas semanas", dijo.

Según Zapico, la norma permitirá consolidar un modelo que considere la vivienda como un derecho y blinde con carácter permanente el parque público y la vivienda protegida. Ha señalado que la ley es "algo muy necesario" para Asturias porque las políticas de vivienda que está desarrollando el Principado "van a descansar en ella".

Ovidio Zapico se manifestaba así en la rueda de prensa que ha ofrecido para explicar los compromisos del debate de orientación política relacionados con su departamento.

El consejero ha añadido que la futura ley incorporará medidas sancionadoras para las zonas tensionadas, que, según ha señalado, no contempla la legislación estatal. "Nuestra ley va a garantizar que en esas zonas tensionadas quien incumpla se vea sancionado", ha afirmado.

OTRAS MEDIDAS

Ovidio Zapico ha insistido en que se trata de diferenciar dos modelos contrapuestos: el modelo que considera la vivienda "un derecho" y el modelo de quienes la conciben como "un bien de mercado", donde ha colocado a PP, Vox y Foro Asturias. Además ha defendido la movilización social.

Así ha repasado las principales medidas previstas por su departamento anunciado nuevas licitaciones para avanzar en el compromiso de alcanzar las 1.500 viviendas durante la legislatura, contabilizando las construidas, en construcción, licitadas y adjudicadas.

Ha incidido además en que Asturias será la primera comunidad en llevar a cabo la primera licitación financiada con Fondos de Transición Justa que se realizará de forma inminente en Sotrondio, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio.

Asimismo, ha confirmado que el Ejecutivo duplicará las ayudas al alquiler, de 15 a 30 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a unas 10.000 familias asturianas.

En materia de vivienda rural, ha recordado el plan dotado con cerca de cinco millones de euros para construir 40 viviendas en distintos concejos y ha avanzado una línea de ayudas a la autopromoción de primera residencia en el medio rural, que se incluirá en el proyecto de presupuestos y contará con una dotación estimada de 1,5 millones de euros. Estas ayudas estarán vinculadas a un compromiso de mantener durante 20 años el uso de la vivienda como primera residencia.