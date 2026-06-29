Zapico dice que el proyecto de La Isla, en Colunga, plantea "dudas sobre su viabilidad"

Archivo - Turistas en la playa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, se ha reunido esta mañana, junto con la directora general de Urbanismo, Laura López, con representantes de la plataforma vecinal Salvemos La Isla para conocer de primera mano su preocupación por el proyecto de construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares en una parcela situada en la zona del Barrigón, junto a la playa de la localidad de La Isla, en Colunga.

"El proyecto, tal y como lo conocemos por los medios de comunicación, suscita dudas sobre su viabilidad técnica", ha reconocido Zapico.

Al término de la reunión, el titular de Urbanismo ha enmarcado esta iniciativa en un contexto de creciente presión sobre el litoral asturiano. "Venimos advirtiendo desde hace muchos meses de que existe un interés especulativo sobre nuestra costa, la mejor conservada de España. Hay una evidente codicia sobre unos terrenos de enorme valor ambiental, y nuestro compromiso político es que la costa asturiana siga siendo la mejor conservada del país. Para ello contamos con una herramienta extraordinaria como es el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), que debemos preservar y hacer valer", ha señalado.

También ha precisado que, en este momento, no existe ninguna tramitación urbanística abierta en la consejería relacionada con esta actuación, por lo que el Principado no puede emitir todavía una valoración administrativa. No obstante, ha explicado que el Gobierno de Asturias tiene conocimiento del proyecto a través de la información publicada en los medios de comunicación y de la documentación facilitada por las vecinas durante el encuentro.

"Con la información de la que disponemos, procedente tanto de los medios como de la documentación presentada, el proyecto nos genera dudas sobre su viabilidad técnica. Son cuestiones que analizaremos con calma, cautela y el máximo rigor, como hacemos siempre en todos los asuntos relacionados con la protección de la costa", ha afirmado.

Además, Zapico ha avanzado que la consejería ya está coordinando el seguimiento de este asunto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y con la Demarcación de Costas, dependiente de ese organismo. "Es una cuestión que nos preocupa y sobre la que vamos a mantenernos especialmente vigilantes. Mientras no se inicie un procedimiento formal en la consejería, no podemos emitir una resolución ni una valoración administrativa. No obstante, con la información disponible en este momento, el proyecto plantea serias dudas sobre su viabilidad técnica", ha reiterado.