Zapico espera que a mediados de marzo el consejo de Gobierno apruebe las primeras zonas de vivienda tensionadas

Archivo - Viviendas en Luanco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha indicado que esperan que a mediados de el mes de marzo se puedan aprobar ya en consejo del gobierno las primeras zonas tensionadas de Asturias y así remitirlas al Ministerio que trimestralmente toma consideración de las mismas en el mes de abril. "Iniciaremos ahí por lo tanto todo lo que tiene que ver con la negociación de la financiación que nos tiene que corresponder", dijo Zapico.

Zapico ha explicado que ahora mismo están expuestas a exposición pública doce zonas tensionadas, cuatro que aparecían ya en el boletín del 19 de enero, que son Llanes, Nueva, Arenas y Poo de Cabrales, y se suman otras ocho que se han publicado en el boletín en el día de hoy y que son La Magdalena, Luanco, La Arena, Cimadevilla, Nueva, Barru, Celorio y Poo, en el concejo de Cabrales.

Ha indicado que estas zonas tensionadas tienen una población de 36.428 personas y lo que va hacer la consejería es pedir un nuevo estudio a SERPA para analizar de nuevo los datos de La Felguera y también de la ciudad de Avilés, además de iniciar la tramitación de los concejos de Muros del Nalón y de La Arena.

Zapico respondía así a la pregunta en el Pleno de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, con quien el consejero ha dicho compartir la visión de considerar que la vivienda es un derecho y que no es un negocio.

En ese sentido ha recordado que el objetivo de las zonas tensionadas es "limitar los precios disparatados y la especulación que sufren muchísimos ciudadanos por culpa de los alquileres y esa dificultad que tienen para acceder a esa vivienda". "Desde aquí muestro mi total convencimiento de que es un decreto riguroso y que evidentemente es necesario", dijo Zapico.

Por su parte Covadonga Tomé ha indicado que su postura en esta cuestión "está más que clara" y ha recordado que en septiembre presentó una propuesta de resolución en materia de vivienda y, entre otras cosas, pedía declarar las primeras zonas tensionadas que están en marcha antes de que finalice el presente año, es decir, 2025 y el resto en el primer trimestre de 2026.

"Les recuerdo que ambos socios de gobierno apoyaron esta propuesta, el resto del arco parlamentario no. Por lo que me contesta ahora en su primer momento de intervención, vamos un poco retrasados con respecto a lo que nosotras esperábamos", dijo Tomé.