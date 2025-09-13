Zapico insiste en la necesidad de una regulación y medidas ante la "masificación turística" que sufre Asturias

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU de Asturias y consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha vuelto a defender la necesidad de poner en marcha medidas que regulen y pongan freno a la "masificación turística" que sufre Asturias, "ya no sólo en verano".

"A nosotros nos preocupa la masificación turística que está sufriendo Asturias. Y al PP y al PSOE les cuesta asumir este término. Pero hay una masificación turística que ya no es un hecho puntual de cuatro días en el verano. Y hay también elementos preocupantes. Vemos cómo espacios naturales que tenían que tener un gran valor medioambiental y también simbólico para Asturias, como el río Sella, hoy por ejemplo son un parque acuático. Vemos cómo proliferan por doquier en espacios protegidos, coches, furgonetas, autocaravanas", dijo.

Y ello se debe según Zapico a la ausencia de "una regulación clara y unas medidas perfectamente definidas" que hace que el Principaso se aleje de ese modelo de turismo de Asturias paraíso natural, que es un modelo de éxito que permitió durante años llevar de una manera equilibrada el turismo y la protección del medioambiente.

"Hoy eso está en riesgo. Y hay que hablar y hay que abordar esta cuestión. Y evidentemente la ecotasa, que es algo que llevamos tiempo reclamando en IU, tiene que ser un elemento más en esa estrategia de cómo trabajar y de cómo avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. Es una ecotasa que va a ser voluntaria, sabemos de manera inicial, y que va a ser de aplicación municipal", dijo.

Así ha manifestado que esa ecotasa no es el modelo que Izquierda Unida defiende pero al menos es "un avance". En este sentido ha manifestado que si se ha tardado veintitantos años en abrir este debate es necesario dar por bueno ese avance.