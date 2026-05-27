Zapico (IU) insiste en que el Ridea "ha terminado un ciclo" y pide un debate "respetuoso" sobre las instituciones

El secretario general de IU Asturias, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias y miembro del gobierno de coalición de Asturias, Ovidio Zapico, ha insistido este miércoles en que el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) "ha terminado un ciclo" y ha pedido un debate "respetuoso, libre, sosegado y sin insultos" para abordar la posibilidad de incorporar "ideas alternativas".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Zapico ha defendido la legitimidad de Convocatoria por Asturies para proponer cambios y transformaciones en cualquier área de gestión pública. Para la formación de izquierdas, es necesario "superar" el Ridea para "dar paso a una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias".

"Todo puede proponerse si se hace con el obligado respeto con el que tienen que hacerse y acogerse las propuestas", ha enfatizado, asegurando que la propuesta realizada el lunes por Convocatoria por Asturias para una futura ley de cultura, identidad y normalización social de las lenguas tradicionales de Asturias, incluye la creación de una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias, institución que "vendría a superar el viejo Ridea" con el fin de "ofrecer un enfoque diferente al patrimonio cultural asturiano".

"Como todas las instituciones, el Ridea puede y debe mejorar y lo que proponemos es una evolución de su naturaleza para llegar a ser una institución que recoja no sólo una única idea de Asturies, sino ideas alternativas que están en nuestra historia e identidad y que han sido silenciadas, ideas estudiadas por personas que, por su altura científica e intelectual, deben estar en una nueva Academia de las Ciencias y las Artes de Asturies y que están hoy fuera de la Asturies oficial", ha señalado el coordinador general de IU.

Para Zapico, el Ridea, "como todo en la vida", está sujeto a crítica y eso "no debe causar miedo, sino orgullo en una institución dedicada a la reflexión intelectual". "Las descalificaciones embrutecen el debate y demuestran falta de ideas y miedo al debate abierto", ha aseverado, asegurando que "la propuesta de evolución del Ridea no es destructiva ni ideológica".

"No es una propuesta contra las personas que ya forman parte del Ridea, sino que pretende incorporar a más gente y darle pluralidad, en un nuevo formato, más ambicioso, más plural, que refuerce su valor científico y que sea una herramienta útil para la sociedad asturiana", ha apostillado.

"Todo en la vida tiene un momento de cambio y el Ridea ha cumplido su ciclo, como lo cumplió en su momento el grupo La Quinatana o la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras. No es incoherencia de IU, que apoyó a esa institución, a pesar incluso de lo cuestionable de su papel en buena parte del franquismo y la transición, sino reflexión sobre un cambio de época", ha zanjado.